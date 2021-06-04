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https://ria.ru/20210604/asfalt-1735578329.html
Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт
Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт - РИА Новости, 04.06.2021
Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт
На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:23
2021-06-04T11:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что ремонтные работы пройдут с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня. В общей сложности будет произведена замена 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия."На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество

Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт

11:23 04.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что ремонтные работы пройдут с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня. В общей сложности будет произведена замена 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.
"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - подчеркнул Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.
"Дорожно-ремонтные работы вновь будут проводиться с применением бесшовной технологии. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - подчеркнул Бирюков.
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