https://ria.ru/20210604/asfalt-1735578329.html

Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт

Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт - РИА Новости, 04.06.2021

Бирюков: на участке Тверской улицы в Москве 11-14 июня заменят асфальт

На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:23

2021-06-04T11:23

2021-06-04T11:23

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петр бирюков

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общество

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны - полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что ремонтные работы пройдут с 23.00 11 июня до 05.00 14 июня. В общей сложности будет произведена замена 49 тысяч квадратных метров дорожного покрытия."На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,5 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений", - подчеркнул Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке последний раз меняли в 2017 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относятся эти улицы, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по замене асфальтового покрытия будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20210604/blagoustroystvo-1735568968.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество