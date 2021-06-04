Путин обсудит производство "Спутника V" в Аргентине, сообщил Infobae
02:59 04.06.2021 (обновлено: 03:50 04.06.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАмпулы российского препарата от COVID-19 "Гам-Ковид-Вак"
МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес и российский лидер Владимир Путин проведут 4 июня совместную видеоконференцию, в ходе которой ожидается заявление о начале производства в южноамериканской стране вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил новостной портал Infobae.
"Президенты Аргентины и России Альберто Фернандес и Владимир Путин проведут в пятницу в 12:30 (18.30 мск) видеоконференцию, на которой объявят о скором начале местного производства вакцины "Спутник V", - говорится в материале.
Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Висскотти сообщила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", произведенных в Аргентине, что позволит компании начать серийное производство в городе Пилар на предприятии аргентинской лаборатории Richmond.
В апреле РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутника V", в дальнейшем вакцина может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия была доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.
Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год.