https://ria.ru/20210604/argentina-1735537699.html

Путин обсудит производство "Спутника V" в Аргентине, сообщил Infobae

Путин обсудит производство "Спутника V" в Аргентине, сообщил Infobae - РИА Новости, 04.06.2021

Путин обсудит производство "Спутника V" в Аргентине, сообщил Infobae

Президент Аргентины Альберто Фернандес и российский лидер Владимир Путин проведут 4 июня совместную видеоконференцию, в ходе которой ожидается заявление о... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:59

2021-06-04T02:59

2021-06-04T03:50

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

альберто фернандес

латинская америка

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

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МЕХИКО, 4 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес и российский лидер Владимир Путин проведут 4 июня совместную видеоконференцию, в ходе которой ожидается заявление о начале производства в южноамериканской стране вакцины против COVID-19 "Спутник V", сообщил новостной портал Infobae.Ранее министр здравоохранения Аргентины Карла Висскотти сообщила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", произведенных в Аргентине, что позволит компании начать серийное производство в городе Пилар на предприятии аргентинской лаборатории Richmond.В апреле РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутника V", в дальнейшем вакцина может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия была доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год.

https://ria.ru/20210603/chili-1735526092.html

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2021

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