https://ria.ru/20210604/almaz-antey-1735542619.html

"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер

"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер - РИА Новости, 04.06.2021

"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер

Концерн "Алмаз-Антей" намерен создать первый металлический 3D-принтер на основе отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T06:28

2021-06-04T06:28

2021-06-04T06:28

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

концерн пво "алмаз-антей"

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" намерен создать первый металлический 3D-принтер на основе отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор северо-западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.Кроме того, по его словам, к концу 2021 года концерн рассчитывает получить песчаный 3D-принтер для металлургических производств, а в течение полутора-двух лет - керамический 3D-принтер."Тем самым займем ту нишу, при которой мы производим средства производства для себя, для предприятий концерна и, естественно, для рынка", - сказал Подвязников.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/printer-1735540102.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), концерн пво "алмаз-антей", технологии