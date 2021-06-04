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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/almaz-antey-1735542619.html
"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер
"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер - РИА Новости, 04.06.2021
"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер
Концерн "Алмаз-Антей" намерен создать первый металлический 3D-принтер на основе отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:28
2021-06-04T06:28
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
концерн пво "алмаз-антей"
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" намерен создать первый металлический 3D-принтер на основе отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор северо-западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.Кроме того, по его словам, к концу 2021 года концерн рассчитывает получить песчаный 3D-принтер для металлургических производств, а в течение полутора-двух лет - керамический 3D-принтер."Тем самым займем ту нишу, при которой мы производим средства производства для себя, для предприятий концерна и, естественно, для рынка", - сказал Подвязников.АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), концерн пво "алмаз-антей", технологии

"Алмаз-Антей" создаст первый отечественный металлический 3D-принтер

06:28 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Алмаз-Антей"
Стенд компании Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" намерен создать первый металлический 3D-принтер на основе отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", директор северо-западного регионального центра Михаил Подвязников на Петербургском международном экономическом форуме.
"Через полтора-два года предприятие намерено создать первый отечественный металлический 3D-принтер и отечественный атомайзер для получения металлического порошка для этих принтеров", - сказал Подвязников.
Кроме того, по его словам, к концу 2021 года концерн рассчитывает получить песчаный 3D-принтер для металлургических производств, а в течение полутора-двух лет - керамический 3D-принтер.
"Тем самым займем ту нишу, при которой мы производим средства производства для себя, для предприятий концерна и, естественно, для рынка", - сказал Подвязников.
АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран мира.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
04:15Петербургский международный экономический форум
"Алмаз-Антей" готов поставлять 3D-принтеры во все школы России
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Технологии
 
 
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