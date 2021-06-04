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Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса
Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса
параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T19:53
2021-06-04T22:29
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
майк помпео
китай
ухань
сша
в мире
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео.У американской разведки есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые, а также "большое количество доказательств" утечки вируса, отметил Помпео. Он не уточнил, о чем речь.Как заявил экс-госсекретарь, институт также занимался исследованиями по усилению заразности и смертоносности вирусов.Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Кроме того, издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера сообщило, что жена одного из работников института в Ухане умерла до пандемии, в декабре 2019 года. Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, майк помпео, китай, ухань, сша, в мире

Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса

19:53 04.06.2021 (обновлено: 22:29 04.06.2021)
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", — цитирует его Fox News.

У американской разведки есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые, а также "большое количество доказательств" утечки вируса, отметил Помпео. Он не уточнил, о чем речь.
Как заявил экс-госсекретарь, институт также занимался исследованиями по усилению заразности и смертоносности вирусов.
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Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.
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