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Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса

Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021

Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса

параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:53

2021-06-04T19:53

2021-06-04T22:29

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

майк помпео

китай

ухань

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео.У американской разведки есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые, а также "большое количество доказательств" утечки вируса, отметил Помпео. Он не уточнил, о чем речь.Как заявил экс-госсекретарь, институт также занимался исследованиями по усилению заразности и смертоносности вирусов.Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Кроме того, издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера сообщило, что жена одного из работников института в Ухане умерла до пандемии, в декабре 2019 года. Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735598110.html

https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735656124.html

китай

ухань

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, коронавирус covid-19, майк помпео, китай, ухань, сша, в мире