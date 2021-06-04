Помпео заявил о доказательствах лабораторного происхождения коронавируса
19:53 04.06.2021 (обновлено: 22:29 04.06.2021)
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Уханьский институт вирусологии вел "военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями", утверждает бывший государственный секретарь США Майк Помпео.
"Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая", — цитирует его Fox News.
У американской разведки есть информация о том, что перед пандемией в уханьской лаборатории заболели ученые, а также "большое количество доказательств" утечки вируса, отметил Помпео. Он не уточнил, о чем речь.
Как заявил экс-госсекретарь, институт также занимался исследованиями по усилению заразности и смертоносности вирусов.
Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен рассказали, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса. По их словам, китайские ученые разработали SARS-CoV-2 в уханьской лаборатории, а затем попытались "замести следы". Кроме того, издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера сообщило, что жена одного из работников института в Ухане умерла до пандемии, в декабре 2019 года.
Китай неоднократно подчеркивал, что придерживается открытой и ответственной позиции по публикациям на тему COVID-19. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, с самого начала пандемии Пекин приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Комментируя намерение США расследовать происхождение SARS-CoV-2, официальный представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.