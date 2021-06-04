https://ria.ru/20210604/akkreditatsiya-1735574128.html

МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США

МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США - РИА Новости, 04.06.2021

МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:08

2021-06-04T11:08

2021-06-04T11:22

нед прайс

мид белоруссии

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596565477_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20e46faba6c6ca70bb2d35956521952e.jpg

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной.Ранее на брифинге глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что назначенная посол США в Белоруссии Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Белоруссии."До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - сказал Глаз.Он подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.

https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734691361.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире