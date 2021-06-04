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МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США
МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США - РИА Новости, 04.06.2021
МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:08
2021-06-04T11:22
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной.Ранее на брифинге глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что назначенная посол США в Белоруссии Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Белоруссии."До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - сказал Глаз.Он подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.
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нед прайс, мид белоруссии, белоруссия, сша, в мире

МИД Белоруссии еще не завершил аккредитацию посла США

11:08 04.06.2021 (обновлено: 11:22 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДжули Фишер
Джули Фишер - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что процесс аккредитации посла США в Минске Джули Фишер не завершен, ее деятельность в отношении республики не может считаться официальной.
Ранее на брифинге глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что назначенная посол США в Белоруссии Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, будет поддерживать "демократические устремления белорусских граждан", в том числе сотрудничать с представителями гражданского общества и лидерами демократического движения, за пределами Белоруссии.
"До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - сказал Глаз.
Он подчеркнул, что в соответствии с Венской конвенцией глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.
Город Минск - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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