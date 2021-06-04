https://ria.ru/20210604/adygeya-1735728166.html

Власти Адыгеи на ПМЭФ провели переговоры с SFЕ Group по двум инвестпроектам

Власти Адыгеи на ПМЭФ провели переговоры с SFЕ Group по двум инвестпроектам - РИА Новости, 04.06.2021

Власти Адыгеи на ПМЭФ провели переговоры с SFЕ Group по двум инвестпроектам

Власти Адыгеи и SFT Group на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили инвестпроекты по созданию производства ролевого картона и РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T21:32

2021-06-04T21:32

2021-06-04T21:32

республика адыгея

мурат кумпилов

петербургский международный экономический форум (фонд)

майкоп

тахтамукайский район

экономика

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КРАСНОДАР, 4 июн – РИА Новости. Власти Адыгеи и SFT Group на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили инвестпроекты по созданию производства ролевого картона и строительству завода по выпуску гофроупаковки, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."Глава Адыгеи и руководство SFT Group обсудили перспективы реализации в республике инвестпроектов компании... Обсуждались перспективы реализации двух инвестпроектов SFT Group: создание производства по выпуску ролевого картона и бумаги для упаковки в объеме от 250 до 300 тыс. т/год и строительство завода по производству гофроупаковки. Первый проект планируется реализовать в Майкопе. Для этого уже приобретена территория, ведется разработка бизнес-плана проекта. Ожидается, что объем инвестиций составит около 15 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что при рассмотрении проекта строительства гофрозавода ранее органы власти Адыгеи предложили использовать площадку создаваемого промышленного парка в Тахтамукайском районе."Планируется, что новое подобное предприятие в республике будет создано в рамках стратегии развития SFT Group до 2030 года. Объем инвестиций – около 5 миллиардов рублей. Производительность завода составит до 200 миллионов квадратных метров гофроупаковки в год", - добавляется в релизе.Как сообщает пресс-служба, несмотря на ограничения из-за пандемии, инвесторы не отказываются от планов по расширению производства и рассматривают Адыгею как перспективную площадку для инвестиций ввиду гибкой инвестиционной политики региона, создающейся инфраструктуры и удобного местоположения площадки для строительства завода. Кроме того, представители SFT Group отметили, что при выборе инвестплощадки они учитывали и опыт уже действующего в республике предприятия – ООО "Картонтара"."Глава Адыгеи подчеркнул значимость рассмотренных проектов и перспективность взаимодействия с давним и надежным деловым партнером, который не только вкладывает средства в модернизацию действующих производств, но и собирается строить новые предприятия, создавать рабочие места", - информирует пресс-служба.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/adygeya-1735668525.html

https://ria.ru/20210604/gazifikatsiya-1735659853.html

майкоп

тахтамукайский район

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мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), майкоп, тахтамукайский район, экономика