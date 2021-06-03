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Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными - РИА Новости, 03.06.2021
Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными
В Кремле прокомментировали обвинения главы КПРФ Геннадия Зюганова в намерении "дурачить народ" на выборах и потребовали доказательств его слов. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:58
2021-06-03T13:58
2021-06-03T21:17
россия
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геннадий зюганов
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политика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали обвинения главы КПРФ Геннадия Зюганова в намерении "дурачить народ" на выборах и потребовали доказательств его слов.Накануне лидер коммунистов в своем Telegram-канале написал, что в президентской администрации сидят "умельцы", которые хотят использовать грядущие выборы для манипуляций и одурачивания граждан. По словам Зюганова, в условиях кризиса и санкций — "это глупая и провокационная политика".Отвечая на эти заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "подобные обвинения <...> являются оскорбительными".Представитель Кремля также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором тот призвал главу государства в преддверии саммита Россия — США и сентябрьских выборов сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.По словам Пескова, он не знает, поступило ли уже это послание лидера коммунистов по официальным каналам в Кремль, но там видели многочисленные публикации в СМИ.Выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме ожидается в пятницу, 4 июня.
https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html
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россия, госдума рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали обвинения главы КПРФ Геннадия Зюганова в намерении "дурачить народ" на выборах и потребовали доказательств его слов.
Накануне лидер коммунистов в своем Telegram-канале написал, что в президентской администрации сидят "умельцы", которые хотят использовать грядущие выборы для манипуляций и одурачивания граждан. По словам Зюганова, в условиях кризиса и санкций — "это глупая и провокационная политика".
Отвечая на эти заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что "подобные обвинения <...> являются оскорбительными".
"Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений", — подчеркнул он.
Представитель Кремля также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором тот призвал главу государства в преддверии саммита Россия
— США
и сентябрьских выборов сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.
По словам Пескова, он не знает, поступило ли уже это послание лидера коммунистов по официальным каналам в Кремль, но там видели многочисленные публикации в СМИ.
"Что касается планов и видения перспектив развития страны — а наверное, это и будет признано ответом, — наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ. — Прим. ред.)", — заключил представитель Кремля.
Выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме ожидается в пятницу, 4 июня.