https://ria.ru/20210603/zyuganov-1735427663.html

Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными

Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными - РИА Новости, 03.06.2021

Песков назвал слова Зюганова о манипуляциях на выборах оскорбительными

В Кремле прокомментировали обвинения главы КПРФ Геннадия Зюганова в намерении "дурачить народ" на выборах и потребовали доказательств его слов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:58

2021-06-03T13:58

2021-06-03T21:17

россия

госдума рф

геннадий зюганов

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Кремле прокомментировали обвинения главы КПРФ Геннадия Зюганова в намерении "дурачить народ" на выборах и потребовали доказательств его слов.Накануне лидер коммунистов в своем Telegram-канале написал, что в президентской администрации сидят "умельцы", которые хотят использовать грядущие выборы для манипуляций и одурачивания граждан. По словам Зюганова, в условиях кризиса и санкций — "это глупая и провокационная политика".Отвечая на эти заявления, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "подобные обвинения <...> являются оскорбительными".Представитель Кремля также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором тот призвал главу государства в преддверии саммита Россия — США и сентябрьских выборов сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.По словам Пескова, он не знает, поступило ли уже это послание лидера коммунистов по официальным каналам в Кремль, но там видели многочисленные публикации в СМИ.Выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме ожидается в пятницу, 4 июня.

https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html

https://ria.ru/20210414/zyuganov-1728238325.html

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россия, госдума рф, геннадий зюганов, дмитрий песков, политика