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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210603/zavoda-1735524017.html
Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года
Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года - РИА Новости, 03.06.2021
Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подписали соглашение, обеспечивающее... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:23
2021-06-03T22:23
ярославская область
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
ярославский судостроительный завод
ярославская область
экономика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подписали соглашение, обеспечивающее судостроительным предприятиям региона заказы до 2027 года, сообщило правительство региона.По словам Миронова, Ярославская область и корпорация давно сотрудничают. "Объединенная судостроительная корпорация – надежный партнер в работе по реализации совместных проектов. Она помогает встраивать наши предприятия в производственные цепочки, получать им новые заказы, финансирует научные разработки ярославских конструкторов", - сказал губернатор.Судостроение в регионе представлено двумя ярославскими предприятиями – ПАО "Ярославский судостроительный завод" и ООО "Паритет-Центр", и тремя рыбинскими - АО "Судостроительный завод "Вымпел", ООО "Рыбинская верфь" и ООО "Верфь братьев Нобель". В отрасли трудятся около 3 тысяч человек, информирует правительство региона."Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения. Будем рады, если ваши предприятия встроятся в нашу производственную цепочку. Регион может сделать большой вклад в развитие морского и речного туризма, бизнеса и укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул Рахманов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, ярославский судостроительный завод, ярославская область, экономика

Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года

22:23 03.06.2021
 
© Фото : портал органов власти Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : портал органов власти Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подписали соглашение, обеспечивающее судостроительным предприятиям региона заказы до 2027 года, сообщило правительство региона.

"Предприятия судостроительной отрасли промышленности Ярославской области будут обеспечены заказами до 2027 года в рамках выполнения соглашения, которое 3 июня подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

По словам Миронова, Ярославская область и корпорация давно сотрудничают. "Объединенная судостроительная корпорация – надежный партнер в работе по реализации совместных проектов. Она помогает встраивать наши предприятия в производственные цепочки, получать им новые заказы, финансирует научные разработки ярославских конструкторов", - сказал губернатор.
Судостроение в регионе представлено двумя ярославскими предприятиями – ПАО "Ярославский судостроительный завод" и ООО "Паритет-Центр", и тремя рыбинскими - АО "Судостроительный завод "Вымпел", ООО "Рыбинская верфь" и ООО "Верфь братьев Нобель". В отрасли трудятся около 3 тысяч человек, информирует правительство региона.
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"Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения. Будем рады, если ваши предприятия встроятся в нашу производственную цепочку. Регион может сделать большой вклад в развитие морского и речного туризма, бизнеса и укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул Рахманов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Ярославская областьДмитрий МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияЯрославский судостроительный заводЯрославская областьЭкономика
 
 
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