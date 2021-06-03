https://ria.ru/20210603/zavoda-1735524017.html

Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года

Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года - РИА Новости, 03.06.2021

Ярославские судостроительные заводы обеспечат заказами до 2027 года

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подписали соглашение, обеспечивающее... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:23

2021-06-03T22:23

2021-06-03T22:23

ярославская область

дмитрий миронов

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей рахманов

объединенная судостроительная корпорация

ярославский судостроительный завод

ярославская область

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подписали соглашение, обеспечивающее судостроительным предприятиям региона заказы до 2027 года, сообщило правительство региона.По словам Миронова, Ярославская область и корпорация давно сотрудничают. "Объединенная судостроительная корпорация – надежный партнер в работе по реализации совместных проектов. Она помогает встраивать наши предприятия в производственные цепочки, получать им новые заказы, финансирует научные разработки ярославских конструкторов", - сказал губернатор.Судостроение в регионе представлено двумя ярославскими предприятиями – ПАО "Ярославский судостроительный завод" и ООО "Паритет-Центр", и тремя рыбинскими - АО "Судостроительный завод "Вымпел", ООО "Рыбинская верфь" и ООО "Верфь братьев Нобель". В отрасли трудятся около 3 тысяч человек, информирует правительство региона."Мы видим большой потенциал Ярославской области в программах импортозамещения. Будем рады, если ваши предприятия встроятся в нашу производственную цепочку. Регион может сделать большой вклад в развитие морского и речного туризма, бизнеса и укрепление обороноспособности страны", - подчеркнул Рахманов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

ярославская область

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дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, ярославский судостроительный завод, ярославская область, экономика