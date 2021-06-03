https://ria.ru/20210603/zavod-1735454770.html

Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих

Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих - РИА Новости, 03.06.2021

Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих

Правительство Тверской области и финская компания "Фодеско-МАК" в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:44

2021-06-03T15:44

2021-06-03T16:39

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Правительство Тверской области и финская компания "Фодеско-МАК" в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение предусматривает строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке на территории инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" под Тверью. Начало строительства запланировано на 2022 год. Подписи под соглашением поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании "Фодеско-МАК" Денис Панченко. На подписании присутствовал посол Финляндии в России Антти Хелантеря. "Фодеско-Мак" производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки. Сейчас заводы "Фодеско" находятся в Финляндии и в России."В прошлом году, несмотря на пандемию, у нас вырос экспорт, в том числе делали блоки пресс-форм для ковид-тестов и поставляли их в Россию и Европу. Размещение мощностей на площадке "Боровлево-3" даст серьезный толчок для развития. Будут обеспечены все коммуникации. Такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе", – отметил Панченко.

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

https://ria.ru/20210601/tver-1735168575.html

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игорь руденя