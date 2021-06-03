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Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих
Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих - РИА Новости, 03.06.2021
Руденя: "Фодеско-МАК" построит под Тверью завод по выпуску комплектующих
Правительство Тверской области и финская компания "Фодеско-МАК" в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:44
2021-06-03T15:44
2021-06-03T16:39
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Правительство Тверской области и финская компания "Фодеско-МАК" в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение предусматривает строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке на территории инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" под Тверью. Начало строительства запланировано на 2022 год. Подписи под соглашением поставили губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании "Фодеско-МАК" Денис Панченко. На подписании присутствовал посол Финляндии в России Антти Хелантеря. "Фодеско-Мак" производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки. Сейчас заводы "Фодеско" находятся в Финляндии и в России."В прошлом году, несмотря на пандемию, у нас вырос экспорт, в том числе делали блоки пресс-форм для ковид-тестов и поставляли их в Россию и Европу. Размещение мощностей на площадке "Боровлево-3" даст серьезный толчок для развития. Будут обеспечены все коммуникации. Такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе", – отметил Панченко.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Правительство Тверской области и финская компания "Фодеско-МАК" в четверг подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение предусматривает строительство высокотехнологичного завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов, а также высокоточной механообработке на территории инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" под Тверью. Начало строительства запланировано на 2022 год.
Подписи под соглашением поставили губернатор Игорь Руденя
и генеральный директор компании "Фодеско-МАК" Денис Панченко. На подписании присутствовал посол Финляндии в России Антти Хелантеря.
"В период ограничений из-за пандемии коронавируса мы оставили максимально открытой нашу экономику. Наши производства работали с соблюдением санитарных требований. Это позволило обеспечить работу малого бизнеса. Также продолжаем взаимодействие с инвесторами", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
"Фодеско-Мак" производит продукцию, востребованную в авиастроении, автомобилестроении, медицине. Компания является субпоставщиком для производителей литья из пластмассы, резины, цветных металлов и металлообрабатывающей промышленности на российские и зарубежные рынки. Сейчас заводы "Фодеско" находятся в Финляндии и в России.
"В прошлом году, несмотря на пандемию, у нас вырос экспорт, в том числе делали блоки пресс-форм для ковид-тестов и поставляли их в Россию и Европу. Размещение мощностей на площадке "Боровлево-3" даст серьезный толчок для развития. Будут обеспечены все коммуникации. Такого выгодного предложения у нас не было за все время работы в тверском регионе", – отметил Панченко.