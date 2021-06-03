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Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии
Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021
Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии
Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:23
2021-06-03T19:00
россия
кгб белоруссии
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он подчеркнул, что россияне крайне негативно воспринимают такие действия, а Москва расценивает их как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. "Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — он очень мягкий", — приводит слова главы СВР агентство Sputnik Беларусь.По мнению Нарышкина, при оценке действий Запада нужно пользоваться "более решительной терминологией" — называть их действительно агрессивными и направленными против суверенитета России и Белоруссии. Россия с этим мириться не будет, добавил он.Он также рассказал, спецслужбы России и Белоруссии проанализировали складывающуюся ситуацию, и высоко оценил уровень взаимодействия.Рабочая встреча главы СВР и председателя КГБ Белоруссии состоялась в Витебске. Нарышкин и Ивана Тертель обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов двух стран и заявили, что сосредоточат усилия против угроз безопасности Союзного государства.
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россия, кгб белоруссии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире

Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии

16:23 03.06.2021 (обновлено: 19:00 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что россияне крайне негативно воспринимают такие действия, а Москва расценивает их как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права.
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"Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — он очень мягкий", — приводит слова главы СВР агентство Sputnik Беларусь.
По мнению Нарышкина, при оценке действий Запада нужно пользоваться "более решительной терминологией" — называть их действительно агрессивными и направленными против суверенитета России и Белоруссии. Россия с этим мириться не будет, добавил он.

"Мы стоим твердо на позициях защиты человеческих ценностей, которыми дорожим. Что бы там ни случилось, свое право на суверенное развитие, на выбор своего самобытного пути мы будем защищать и отстаивать", — подчеркнул глава СВР.

Он также рассказал, спецслужбы России и Белоруссии проанализировали складывающуюся ситуацию, и высоко оценил уровень взаимодействия.
Рабочая встреча главы СВР и председателя КГБ Белоруссии состоялась в Витебске. Нарышкин и Ивана Тертель обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов двух стран и заявили, что сосредоточат усилия против угроз безопасности Союзного государства.
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РоссияКГБ БелоруссииСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинБелоруссияВ мире
 
 
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