https://ria.ru/20210603/zapad-1735465181.html

Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии

Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2021

Нарышкин заявил об элементах гибридной войны против России и Белоруссии

Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:23

2021-06-03T16:23

2021-06-03T19:00

россия

кгб белоруссии

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 3 июн — РИА Новости. Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.Он подчеркнул, что россияне крайне негативно воспринимают такие действия, а Москва расценивает их как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. "Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной войны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" — он очень мягкий", — приводит слова главы СВР агентство Sputnik Беларусь.По мнению Нарышкина, при оценке действий Запада нужно пользоваться "более решительной терминологией" — называть их действительно агрессивными и направленными против суверенитета России и Белоруссии. Россия с этим мириться не будет, добавил он.Он также рассказал, спецслужбы России и Белоруссии проанализировали складывающуюся ситуацию, и высоко оценил уровень взаимодействия.Рабочая встреча главы СВР и председателя КГБ Белоруссии состоялась в Витебске. Нарышкин и Ивана Тертель обсудили результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов двух стран и заявили, что сосредоточат усилия против угроз безопасности Союзного государства.

https://ria.ru/20210601/sanktsii-1734998692.html

https://ria.ru/20210602/razryv-1735264459.html

россия

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россия, кгб белоруссии, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, в мире