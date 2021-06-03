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Киев готовит "зеркальный ответ" России. И своим гражданам

Киев готовит "зеркальный ответ" России. И своим гражданам - РИА Новости, 03.06.2021

Киев готовит "зеркальный ответ" России. И своим гражданам

"Православная церковь Украины" (ПЦУ) терпит неудачи, поэтому ее лидеры решили достать козырь. Раскольники объяснили собственные провалы "происками Кремля" —... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:00

2021-06-03T12:30

аналитика - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

россия

евстратий зоря

епифаний думенко

энтони блинкен

украинская православная церковь

правый сектор

тернопольская область

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Олег Налисник. "Православная церковь Украины" (ПЦУ) терпит неудачи, поэтому ее лидеры решили достать козырь. Раскольники объяснили собственные провалы "происками Кремля" — мол, Россия пытается захватить их храмы с помощью канонической Украинской церкви (УПЦ). Однако о реальном положении дел по понятным причинам умолчали. РИА Новости разбиралось в ситуации.С ног на головуУкраинские раскольники перешли к зеркальным мерам. Спикер ПЦУ Евстратий Зоря объяснил, почему структура, призванная по замыслу создателей "объединить страну", до сих пор непопулярна. В ее составе семь тысяч общин, тогда как у канонической Украинской церкви — свыше двенадцати тысяч."Московский патриархат (формально УПЦ входит в его состав, сохраняя полную независимость. — Прим. ред.) по всей Украине от Донбасса до Закарпатья пытается захватить храмы у приходов ПЦУ", — поделился "сенсацией" Зоря. И добавил, что вину в УПЦ "в стиле кремлевской гибридной войны" перекладывают на раскольников. А на самом деле, утверждает он, те самые молодчики в черном, которые взламывают храмы и лупят старушек дубинками, — вовсе не праворадикалы, а нанятые Москвой "титушки". И так было, заявляет Евстратий, чуть ли не всегда."Даже когда у общины есть все документы, включая решение Верховного суда на право владения храмом, Московский патриархат использует грубую силу, чтобы забрать здание или закрыть на замок, дабы использовать потом", — утверждает спикер ПЦУ.Речь идет об особенностях украинского законодательства. Согласно ему культовое строение принадлежит не религиозной организации, как, например, в России, а непосредственно общине. Именно она и решает, какой из церквей кому принадлежать, — путем голосования.Но закон не поясняет, по каким критериям одного человека можно считать членом конкретной общины, а другого — нельзя. И этой лазейкой пользуются для захвата храмов. Обычно делают так: в село приезжает автобус с десятком крепких парней и представителем раскольников. Те прямо у паперти проводят "голосование": составляют бумагу о переходе храма в ведение раскольнической структуры. А потом срывают замки. Настоящим прихожанам и священнику остается лишь наблюдать за происходящим — в большинстве случаев полиция даже не вмешивается. Что неудивительно, ведь процесс контролируют местные власти. Так было, например, в селе Оленовка Черниговской области в январе 2019-го, сразу после создания ПЦУ. Местная администрация устроила сельский сход насчет судьбы Вознесенского храма. На ее официальном сайте написано, что вопрос решали 72 местных жителя и 25 "гостей" — без уточнений, откуда они. Местные жители потом расскажут, что на плечах у них видели нашивки организации C14*, известной попыткой захвата Киево-Печерской лавры четыре года назад. Именно они были в числе 32 человек, проголосовавших за передачу храма раскольникам. Аналогичным образом два месяца спустя раскольники заняли храм в селе Гнездичное Тернопольской области. На этот раз им помогали бойцы "Правого сектора"*."Они здесь не хозяева"И таких случаев сотни. С 2014-го УПЦ потеряла более полутысячи храмов. Еще больше удалось отстоять — как, например, в селе Заболотье Ровенской области. В начале мая туда пришли районные депутаты с членами "Муниципальной варты", вооруженными автоматами."Когда я увидел в соцсетях объявление, что у нас будет служить ПЦУ, я сразу прибежал на территорию храма. Замки были срезаны. Местные, где-то человек 30, зашли внутрь, а "Муниципальная варта" и депутаты Деревянчук и Жданюк стояли на защите. Если наши люди пробовали зайти, то их поливали пеной из огнетушителей", — рассказывает староста общины Сергей Середюк.Захватчики заявили, что храм принадлежит им по праву уже много лет, однако сильно прокололись: они даже не подозревали, что в церковь ведет запасной вход. "Они не хозяева и ничего там не знают. Поэтому мы беспрепятственно зашли во двор с другой стороны, — говорит одна прихожанка. — И очистили территорию от следов их присутствия".Узаконенный обманВ отличие от раскольников, верующие Украинской православной церкви жалуются на захват храмов давно. Причем не только собственным властям, но и международным организациям. Недавно УПЦ попросила о помощи ООН. "Действия по созданию на Украине религиозного объединения "Православная церковь Украины" на основе томоса, предоставленного Константинопольским патриархом, очевидно влекут усиление дискриминации и давления на УПЦ по причине предоставления властями привилегий этой конфессии", — говорится в обращении.Без этого, утверждают в Церкви, не было бы и постоянных конфликтов. А так власти, следует из документа, по сути, навязывают гражданам выбор и делают все, чтобы они пошли в храмы именно новой структуры. Те, правда, упираются. Об этом наглядно свидетельствует статистика: в 2019-м УПЦ потеряла 100 храмов, но зато с нуля построила 250. Рост не прекратился и в пандемию — только за минувшую неделю в стране освятили девять новых церквей.Понимая это, Киев пошел на хитрость. Зимой с полки достали скандальный законопроект о переименовании УПЦ в "Российскую церковь на Украине". Его приняли еще при президенте Порошенко, однако со сменой власти заморозили. Расчет прост: отдать историческое название раскольникам, а каноническую церковь объявить "агрессором". И тем самым переманить большинство верующих, которые предпочитают ходить "в ближайший к дому храм".То есть факт государственной поддержки раскольников налицо. Благоволят им не только в Киеве, но и в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита на Украину предпочел всем религиозным лидерам главу ПЦУ Епифания Думенко. Именно после этой встречи раскольники заговорили о "захватах храмов россиянами", о чем в предыдущие несколько лет даже не заикались.Более того, синод — управляющий орган раскольнической структуры — принял официальное заявление по этому поводу. Которое словно скопировано из многочисленных обращений верующих канонической Церкви."С момента объединительного собора (15 декабря 2018 года) и образования Православной церкви Украины со стороны приверженцев Русской православной церкви в Украине происходит системное давление на религиозные общины, которые желают последовать Томосу об автокефалии ПЦУ, быть в ее составе", — сказано в документе. "Отбеливание репутации"При этом нигде не говорится, что УПЦ лишь формально входит в состав Русской церкви. Последняя, по собственному же уставу, выступает в качестве "матери" и не имеет права вмешиваться в кадровые и финансовые вопросы. И уж тем более решать задачи на уровне конкретных общин."Заявление синода ПЦУ похоже на плач разбойника, у которого забирают награбленное и возвращают законному владельцу", — отмечает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.Однако слезы не помогут — и это на Украине понимают. Поэтому в ход снова пошли законодательные инструменты. Верующие крайне обеспокоены внесенным кабмином в Раду документом "О дискриминации". Он запрещает проявление любых форм ненависти по расовому, половому, национальному и религиозному признаку. Нарушителям грозит до восьми лет тюрьмы."Сам закон по содержанию неплохой. Но правоприменение на Украине такое, что его могут использовать против Церкви. Например, когда будет звучать критика со словом "раскольник", то это может быть истолковано как дискриминация", — обращает внимание украинский религиовед Алексей Смирнов. Тем самым УПЦ могут сделать козлом отпущения. А все ради того, чтобы "отбелить имидж" раскольников. Это, по мнению Смирнова, делают неспроста. "Есть огромное число доказательств, в том числе фото и видео, насилия в отношении прихожан Украинской церкви, — рассуждает эксперт. — И это сильно бьет как по репутации ПЦУ, так и по автокефальному проекту в целом".По его мнению, сейчас украинские власти больше всего озабочены тем, чтобы обеспечить "правильную картинку" к приезду в Киев патриарха Варфоломея. Об этом на днях заявили в администрации Зеленского: лидер Константинопольской церкви прибудет в августе на празднование 30-летия независимости Украины. И, конечно же, захочет осмотреть свои владения — ведь, согласно томосу, "незалежная ПЦУ" по основным вопросам подчиняется именно ему.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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аналитика - религия и мировоззрение, россия, евстратий зоря, епифаний думенко, энтони блинкен, украинская православная церковь, правый сектор, тернопольская область, оон, киев