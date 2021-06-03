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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/zakharova-1735468901.html
Захарова высказалась о свободе слова и защите информпространства
Захарова высказалась о свободе слова и защите информпространства - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова высказалась о свободе слова и защите информпространства
Россия может сочетать приверженность свободе распространения информации с защитой своего информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:35
2021-06-03T16:35
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия может сочетать приверженность свободе распространения информации с защитой своего информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.Выступая в рамках ПМЭФ, Захарова отметила, что с развитием интернет-гигантов началась новая реальность, в которой такие компании создают свои субкультуры, правила, идеологии, политику и законодательства."И все поняли, что на наших глазах появляются монстры. Но пока эти монстры были вполне себе дружелюбные, они были большими, у них большой круг охвата, но они не нападали и не угрожали и более-менее играли по правилам, хоть и никому не подчинялись", - сказала Захарова.Однако потом в эти компании пришли "колоссальные денежные потоки", полученные в том числе за счёт технологий слежки за аудиторией."Безусловно не должно быть выбора: либо мы действительно за свободу распространения информации с недопущением ограничений, либо мы только за некую суверенизацию и за национальные границы и за сохранение своего информационного пространства. Я считаю, мы можем спокойно все это сочетать и идеалы у нас должны быть светлыми, помыслы высокими, при этом мы должны думать о себе исходя из реалий. Потому что невозможно допустить ситуацию, когда мы будем исходить только из высоких идеалов, а наши партнёры будут делать все в практическом плане, чтобы, с одной стороны, защищать себя, а с другой стороны, нападать на нас", - заключила Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/diskussiya-1735429027.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, общество

Захарова высказалась о свободе слова и защите информпространства

16:35 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия может сочетать приверженность свободе распространения информации с защитой своего информационного пространства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ.
Выступая в рамках ПМЭФ, Захарова отметила, что с развитием интернет-гигантов началась новая реальность, в которой такие компании создают свои субкультуры, правила, идеологии, политику и законодательства.
"И все поняли, что на наших глазах появляются монстры. Но пока эти монстры были вполне себе дружелюбные, они были большими, у них большой круг охвата, но они не нападали и не угрожали и более-менее играли по правилам, хоть и никому не подчинялись", - сказала Захарова.
Однако потом в эти компании пришли "колоссальные денежные потоки", полученные в том числе за счёт технологий слежки за аудиторией.
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"Безусловно не должно быть выбора: либо мы действительно за свободу распространения информации с недопущением ограничений, либо мы только за некую суверенизацию и за национальные границы и за сохранение своего информационного пространства. Я считаю, мы можем спокойно все это сочетать и идеалы у нас должны быть светлыми, помыслы высокими, при этом мы должны думать о себе исходя из реалий. Потому что невозможно допустить ситуацию, когда мы будем исходить только из высоких идеалов, а наши партнёры будут делать все в практическом плане, чтобы, с одной стороны, защищать себя, а с другой стороны, нападать на нас", - заключила Захарова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваОбщество
 
 
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