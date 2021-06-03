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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/zakharova-1735367389.html
Захарова рассказала, как Би-би-си отказалась от участия в завтраке ПМЭФ
Захарова рассказала, как Би-би-си отказалась от участия в завтраке ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова рассказала, как Би-би-си отказалась от участия в завтраке ПМЭФ
Журналисты BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами, рассказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:57
2021-06-03T12:12
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналисты BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На полях Санкт-Петербургского международного экономического форума проводится рабочий завтрак "ИноСМИ-иноагенты в России", организованный МИД РФ совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В дискуссии принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты и издания.Однако, по ее словам, накануне рабочего завтрака позвонил сотрудник BBC, уточнив, действительно ли BBC принимает участие в этом мероприятии. "Отзванивает BBC, тот человек, который изначально заявлялся, сказав, что плохое знание им языка не позволило ему понять формат мероприятия и он вынужден отозвать свое участие в мероприятии", - сообщила она.Захарова подчеркнула, что МИД РФ проявляет "абсолютную открытость, уважение", делает всё, чтобы сделать доступной получение информации. "Только не надо потом выдавать подобные истории, что кого-то не пустили", - подчеркнула Захарова, комментируя отзыв BBC своего участия в рабочем завтраке.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мария Захарова на деловом завтраке рассказала о журналистах БиБиСи
Мария Захарова во время делового завтрака на ПМЭФ рассказала, как журналисты БиБиСи отказались участвовать в мероприятии.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, общество

Захарова рассказала, как Би-би-си отказалась от участия в завтраке ПМЭФ

09:57 03.06.2021 (обновлено: 12:12 03.06.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Журналисты BBC отозвали свое участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях Санкт-Петербургского международного экономического форума проводится рабочий завтрак "ИноСМИ-иноагенты в России", организованный МИД РФ совместно с медиагруппой "Россия сегодня". В дискуссии принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты и издания.
"Интересный момент о том, кто, кого, как ограничивает: мы организовываем этот завтрак, все открыто, пожалуйста, аккредитуйтесь, приглашения и так далее. Нам звонит BBC: "Мы хотели бы поучаствовать". Мы говорим: "Конечно, пожалуйста". Предоставили место", - сказала Захарова.
Однако, по ее словам, накануне рабочего завтрака позвонил сотрудник BBC, уточнив, действительно ли BBC принимает участие в этом мероприятии. "Отзванивает BBC, тот человек, который изначально заявлялся, сказав, что плохое знание им языка не позволило ему понять формат мероприятия и он вынужден отозвать свое участие в мероприятии", - сообщила она.
Захарова подчеркнула, что МИД РФ проявляет "абсолютную открытость, уважение", делает всё, чтобы сделать доступной получение информации. "Только не надо потом выдавать подобные истории, что кого-то не пустили", - подчеркнула Захарова, комментируя отзыв BBC своего участия в рабочем завтраке.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваОбщество
 
 
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