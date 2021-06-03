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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/zakharova-1735364123.html
Захарова высказалась об условиях работы российских СМИ в США
Захарова высказалась об условиях работы российских СМИ в США - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова высказалась об условиях работы российских СМИ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала по поводу того, что представители российских СМИ в США, вынужденные представлять американским... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:35
2021-06-03T11:38
петербургский международный экономический форум
россия
мария захарова
сша
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала по поводу того, что представители российских СМИ в США, вынужденные представлять американским властям подробные отчеты о своей работе, еще не сдают кровь.Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума принимает участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами, организованном МИД РФ совместно с РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня"). В дискуссии также участвуют президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники "Медузы"*, The Bell, "Эхо Москвы" и других изданий.Модератор рабочего завтрака, руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский обратил внимание, что информационное агентство Sputnik US, входящее в "Россия сегодня", в течение 48 часов после выхода программы на радио или выпуска текстов в США обязано загрузить материалы на сайт американского минюста. Кроме того, каждые полгода Sputnik сдает полную финансовую отчетность, вплоть до детализации расходов на командировки или телефонные разговоры."Кровь еще не сдаете? Все впереди", - сказала Захарова, комментируя выступление Лидова-Петровского."Когда наши корреспонденты ходили на брифинги в госдепартамент, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил, "вы не СМИ - следующий", - рассказала в свою очередь присутствовавшая на завтраке замглавного редактора RT Анна Белкина об опыте работы в США, где издание признано СМИ-иноагентом.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210603/zakharova-1735359520.html
https://ria.ru/20210603/zakrytie-1735357852.html
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россия, мария захарова, сша

Захарова высказалась об условиях работы российских СМИ в США

09:35 03.06.2021 (обновлено: 11:38 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала по поводу того, что представители российских СМИ в США, вынужденные представлять американским властям подробные отчеты о своей работе, еще не сдают кровь.
Захарова на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума принимает участие в рабочем завтраке для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами, организованном МИД РФ совместно с РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня"). В дискуссии также участвуют президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, европейские дипломаты, сотрудники "Медузы"*, The Bell, "Эхо Москвы" и других изданий.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 08:48
В МИД отвергли обвинения Запада в дискриминации СМИ-иноагентов
Модератор рабочего завтрака, руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский обратил внимание, что информационное агентство Sputnik US, входящее в "Россия сегодня", в течение 48 часов после выхода программы на радио или выпуска текстов в США обязано загрузить материалы на сайт американского минюста. Кроме того, каждые полгода Sputnik сдает полную финансовую отчетность, вплоть до детализации расходов на командировки или телефонные разговоры.
"Кровь еще не сдаете? Все впереди", - сказала Захарова, комментируя выступление Лидова-Петровского.
Страница сайта издания VTimes - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 08:34
Издание VTimes* объявило о закрытии
"Когда наши корреспонденты ходили на брифинги в госдепартамент, то в ответ на их вопросы официальный представитель ведомства говорил, "вы не СМИ - следующий", - рассказала в свою очередь присутствовавшая на завтраке замглавного редактора RT Анна Белкина об опыте работы в США, где издание признано СМИ-иноагентом.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияМария ЗахароваСША
 
 
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