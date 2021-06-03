https://ria.ru/20210603/yanukovich-1735364661.html

Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича

Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича - РИА Новости, 03.06.2021

Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича

Суд в Киеве дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:39

2021-06-03T09:39

2021-06-03T10:08

происшествия

виктор янукович

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Суд в Киеве дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти, сообщила в четверг пресс-служба офиса генерального прокурора страны.Печерский районный суд Киева в мае 2020 года заочно арестовал Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об "узурпации власти". Киевский апелляционный суд в конце марта 2021 года отказался отменить заочный арест Януковичу по этому делу. В офисе генпрокурора отметили, что такое решение суда дает им возможность начать процедуру экстрадиции Януковича на Украину.Согласно информации пресс-службы, в рамках уголовного дела расследуются обстоятельства, при которых в сентябре-октябре 2010 года экс-президент мог совершить действия, направленные на превышение своих полномочий.После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через Конституционный суд, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.Янукович в 2019 году был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом".

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html

https://ria.ru/20210423/presledovanie-1729579633.html

киев

украина

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происшествия, виктор янукович, киев, украина, в мире