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Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича
Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича - РИА Новости, 03.06.2021
Суд в Киеве разрешил заочное расследование против Януковича
Суд в Киеве дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T09:39
2021-06-03T09:39
2021-06-03T10:08
происшествия
виктор янукович
киев
украина
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Суд в Киеве дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти, сообщила в четверг пресс-служба офиса генерального прокурора страны.Печерский районный суд Киева в мае 2020 года заочно арестовал Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об "узурпации власти". Киевский апелляционный суд в конце марта 2021 года отказался отменить заочный арест Януковичу по этому делу. В офисе генпрокурора отметили, что такое решение суда дает им возможность начать процедуру экстрадиции Януковича на Украину.Согласно информации пресс-службы, в рамках уголовного дела расследуются обстоятельства, при которых в сентябре-октябре 2010 года экс-президент мог совершить действия, направленные на превышение своих полномочий.После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через Конституционный суд, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.Янукович в 2019 году был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом".
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727632194.html
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происшествия, виктор янукович, киев, украина, в мире
КИЕВ, 3 июн – РИА Новости.
Суд в Киеве
дал разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича
по делу о захвате власти, сообщила в четверг пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Печерский районный суд Киева в мае 2020 года заочно арестовал Януковича, который находится за пределами Украины
, по делу об "узурпации власти". Киевский апелляционный суд в конце марта 2021 года отказался отменить заочный арест Януковичу по этому делу. В офисе генпрокурора отметили, что такое решение суда дает им возможность начать процедуру экстрадиции Януковича на Украину.
"По ходатайству прокуроров офиса генерального прокурора Шевченковский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Такое решение суда дает право стороне обвинения проведения досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии (in absentia)", - говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, в рамках уголовного дела расследуются обстоятельства, при которых в сентябре-октябре 2010 года экс-президент мог совершить действия, направленные на превышение своих полномочий.
После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через Конституционный суд, вынесший решение о возвращении к редакции конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в "узурпации власти". Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.
Янукович в 2019 году был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом".