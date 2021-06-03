Якутия представит Эльгинский угольный проект в комиссии по развитию ЖД
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Власти Якутии обратятся в федеральную комиссию по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока с предложением по развитию Эльгинского угольного проекта, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.
Президент РФ Владимир Путин в марте поручал правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств ФНБ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с Путиным в начале апреля 2021 года говорил, что компания до 1 сентября подготовит специальную программу по развитию якутского кластера.
Как отметили в пресс-центре, глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), коснулся темы модернизации Восточного полигона БАМа.
"Самая серьёзная проблема сегодня для быстрого развития наших угольных проектов – это Восточный полигон... Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть уже предложение, оно направлено на развитие Эльгинского угольного проекта. Это крупнейший инвестиционный проект, который реализуется на территории республики, при этом без привлечения государственных средств. Уже в следующем году Эльга станет крупнейшим угольным разрезом мира", - подчеркнул Николаев.
Проект по развитию Эльгинского угольного комплекса является одним из ключевых в рамках программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Месторождение обладает запасами более 2,2 миллиарда тонн твердого коксующегося угля.
В завершающей стадии реализации находятся проекты группы компаний "Колмар": горно-обогатительные комплексы "Денисовский" и "Инаглинский", ремонтно-производственная база и терминал "ВаниноТрансУголь". В ближайшие год-два компания достигнет проектных показателей – 22 миллиона тонн добычи качественных коксующихся углей. Ожидается, что проекты УК "Колмар" вкупе с Эльгинским проектом создадут к 2024 году дополнительно более 10 тысяч новых рабочих мест и увеличат объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в шестикратном размере.