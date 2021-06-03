Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735478142.html
Якутия представит Эльгинский угольный проект в комиссии по развитию ЖД
Якутия представит Эльгинский угольный проект в комиссии по развитию ЖД - РИА Новости, 03.06.2021
Якутия представит Эльгинский угольный проект в комиссии по развитию ЖД
Власти Якутии обратятся в федеральную комиссию по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока с предложением по развитию Эльгинского угольного проекта,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:16
2021-06-03T17:16
республика саха (якутия)
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
айсен николаев
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Власти Якутии обратятся в федеральную комиссию по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока с предложением по развитию Эльгинского угольного проекта, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.Президент РФ Владимир Путин в марте поручал правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств ФНБ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с Путиным в начале апреля 2021 года говорил, что компания до 1 сентября подготовит специальную программу по развитию якутского кластера.Как отметили в пресс-центре, глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), коснулся темы модернизации Восточного полигона БАМа."Самая серьёзная проблема сегодня для быстрого развития наших угольных проектов – это Восточный полигон... Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть уже предложение, оно направлено на развитие Эльгинского угольного проекта. Это крупнейший инвестиционный проект, который реализуется на территории республики, при этом без привлечения государственных средств. Уже в следующем году Эльга станет крупнейшим угольным разрезом мира", - подчеркнул Николаев.Проект по развитию Эльгинского угольного комплекса является одним из ключевых в рамках программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Месторождение обладает запасами более 2,2 миллиарда тонн твердого коксующегося угля.В завершающей стадии реализации находятся проекты группы компаний "Колмар": горно-обогатительные комплексы "Денисовский" и "Инаглинский", ремонтно-производственная база и терминал "ВаниноТрансУголь". В ближайшие год-два компания достигнет проектных показателей – 22 миллиона тонн добычи качественных коксующихся углей. Ожидается, что проекты УК "Колмар" вкупе с Эльгинским проектом создадут к 2024 году дополнительно более 10 тысяч новых рабочих мест и увеличат объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в шестикратном размере.
https://ria.ru/20210603/gosdolg-1735454297.html
https://ria.ru/20210603/yakutiya-1735461561.html
https://ria.ru/20210602/yakutiya-1735289386.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_288:0:4640:3264_1920x0_80_0_0_a462bc4ad58ced6e478b93eb26b3c53b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), айсен николаев, владимир путин, москва

Якутия представит Эльгинский угольный проект в комиссии по развитию ЖД

17:16 03.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Власти Якутии обратятся в федеральную комиссию по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока с предложением по развитию Эльгинского угольного проекта, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.
Президент РФ Владимир Путин в марте поручал правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств ФНБ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с Путиным в начале апреля 2021 года говорил, что компания до 1 сентября подготовит специальную программу по развитию якутского кластера.
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
15:42Республика Саха (Якутия)
Николаев: госдолг Якутии сформирован за счет облигаций, поэтому стабилен
Как отметили в пресс-центре, глава Якутии Айсен Николаев, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), коснулся темы модернизации Восточного полигона БАМа.
"Самая серьёзная проблема сегодня для быстрого развития наших угольных проектов – это Восточный полигон... Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть уже предложение, оно направлено на развитие Эльгинского угольного проекта. Это крупнейший инвестиционный проект, который реализуется на территории республики, при этом без привлечения государственных средств. Уже в следующем году Эльга станет крупнейшим угольным разрезом мира", - подчеркнул Николаев.
Вид на Якутск сверху - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
16:10Республика Саха (Якутия)
Якутия: научные проекты в вечной мерзлоте повысят качество жизни
Проект по развитию Эльгинского угольного комплекса является одним из ключевых в рамках программы развития угольной промышленности России до 2035 года. Месторождение обладает запасами более 2,2 миллиарда тонн твердого коксующегося угля.
В завершающей стадии реализации находятся проекты группы компаний "Колмар": горно-обогатительные комплексы "Денисовский" и "Инаглинский", ремонтно-производственная база и терминал "ВаниноТрансУголь". В ближайшие год-два компания достигнет проектных показателей – 22 миллиона тонн добычи качественных коксующихся углей. Ожидается, что проекты УК "Колмар" вкупе с Эльгинским проектом создадут к 2024 году дополнительно более 10 тысяч новых рабочих мест и увеличат объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в шестикратном размере.
Сооружения на территории шахты Инаглинская в Нерюнгринском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 16:38Республика Саха (Якутия)
В Якутии попросили Трутнева поддержать инфраструктуру добывающих фирм
 
Республика Саха (Якутия)РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Айсен НиколаевВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59СМИ: Путин обсудит производство "Спутника V" в Аргентине
02:57National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
Лента новостейМолния