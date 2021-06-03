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Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки
Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки - РИА Новости, 03.06.2021
Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки
Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от бизнесмена, сообщило РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:11
2021-06-03T13:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от бизнесмена, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.Как сообщало УФСБ России по региону, в минстрое области проводятся следственно-оперативные действия. По материалам регионального УФСБ России СУСК РФ по региону возбуждено уголовное дело в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере).Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается, поясняется в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.
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Задержание замминистра строительства Челябинской области
Первый замминистра строительства Челябинской области Белавкин подозревается в получении от бизнесмена взятки в размере более 1 млн рублей. Он задержан.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки

11:11 03.06.2021 (обновлено: 13:32 03.06.2021)
 
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от бизнесмена, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщало УФСБ России по региону, в минстрое области проводятся следственно-оперативные действия. По материалам регионального УФСБ России СУСК РФ по региону возбуждено уголовное дело в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере).
"По данным следствия, подозреваемый в течение 2020 – начале 2021 годов получил взятку в размере более 1 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности в интересах данной организации", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается, поясняется в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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