https://ria.ru/20210603/vzyatka-1735381318.html

Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки

Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки - РИА Новости, 03.06.2021

Против челябинского чиновника завели дело о получении крупной взятки

Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от бизнесмена, сообщило РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:11

2021-06-03T11:11

2021-06-03T13:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области подозревается в получении взятки в размере более 1 миллиона рублей от бизнесмена, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.Как сообщало УФСБ России по региону, в минстрое области проводятся следственно-оперативные действия. По материалам регионального УФСБ России СУСК РФ по региону возбуждено уголовное дело в отношении первого замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области по части 6 статьи 290 УК РФ по (получение взятки в особо крупном размере).Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, расследование уголовного дела продолжается, поясняется в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснял, что речь идет об Иване Белавкине. На сайте министерства строительства и инфраструктуры региона указывается, что Белавкин родился в 1972 году, в министерстве работает с 2004 года, в качестве первого замминистра – с августа 2019 года.

https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html

россия

челябинская область

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Задержание замминистра строительства Челябинской области Первый замминистра строительства Челябинской области Белавкин подозревается в получении от бизнесмена взятки в размере более 1 млн рублей. Он задержан. 2021-06-03T11:11 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия