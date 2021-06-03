https://ria.ru/20210603/vystavka-1735432039.html

Выставка пионера кинетического искусства открылась в Третьяковке

Выставка пионера кинетического искусства открылась в Третьяковке - РИА Новости, 03.06.2021

Выставка пионера кинетического искусства открылась в Третьяковке

Третьяковская галерея продолжает знакомить публику с кинетическим искусством: на этот раз в здании на Крымском Валу открылась экспозиция "Вячеслав Колейчук... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:48

2021-06-03T17:48

2021-06-03T17:56

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Третьяковская галерея продолжает знакомить публику с кинетическим искусством: на этот раз в здании на Крымском Валу открылась экспозиция "Вячеслав Колейчук. Живая линия".Она посвящена сразу двум юбилеям: 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ и 80-летию художника.Колейчук был многопрофильным мастером, а не только одним из пионеров кинетического искусства. Ему принадлежат разнообразные вантово-стержневые структуры, самоколлажи, установки светового формообразования и "гравицапа" для фильма "Кин-дза-дза!".Неудивительно, что работы мастера характеризуются экспериментальностью и постоянным поиском новых форм.Проект открывается реконструкцией Второй весенней выставки ОБМОХУ (Общества молодых художников, которая прошла в 1921 году – Прим.ред.), который также является частью постоянной экспозиции Новой Третьяковки. В рамках этой реконструкции показаны творческие искания русских художников-конструктивистов.Продолжается выставка в залах искусства ХХ века. Объекты Колейчука представлены прямо среди работ постоянной экспозиции. И таким образом вступают с ними в диалог.В коллекции ГТГ — пластические шедевры Колейчука: "Мачта", "Стоящая нить", "Куб, мгновенно жесткий", "Сферы". А еще работа "Живая линия", созданная в 1981 году. Это вращающаяся латунная трубка, которая в лучших традициях кинетизма оживает на глазах зрителя, преодолевая инерцию материала и формы. Именно эта выразительная скульптура дала название выставке.Завершается выставка инсталляцией, которая воссоздает мастерскую и творческую лабораторию художника в зале экспериментальных проектов. Здесь показаны оригинальные произведения Колейчука и специально воссозданные масштабные пространственные инсталляции художника."Вячеслав Колейчук. Живая линия. К 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ" — первая персональная выставка художника в Третьяковской галерее.Выставка продлится до 26 сентября.

https://ria.ru/20210603/muzei-1735313494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, третьяковская галерея