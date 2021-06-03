Выставка пионера кинетического искусства открылась в Третьяковке
17:48 03.06.2021 (обновлено: 17:56 03.06.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиНа выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Третьяковская галерея продолжает знакомить публику с кинетическим искусством: на этот раз в здании на Крымском Валу открылась экспозиция "Вячеслав Колейчук. Живая линия".
Она посвящена сразу двум юбилеям: 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ и 80-летию художника.
Колейчук был многопрофильным мастером, а не только одним из пионеров кинетического искусства. Ему принадлежат разнообразные вантово-стержневые структуры, самоколлажи, установки светового формообразования и "гравицапа" для фильма "Кин-дза-дза!".
"Изучив и "разгадав" основанные на взаимодействии формы и движения конструкции Александра Родченко, Карла Иогансона и других авторов, Колейчук в своем искусстве продолжил художественные поиски 1920-х годов. Так творчество мастера продемонстрировало преемственность идей конструктивизма в искусстве второй половины XX века", — отмечают в Третьяковской галерее.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиНа выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
На выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
Неудивительно, что работы мастера характеризуются экспериментальностью и постоянным поиском новых форм.
Проект открывается реконструкцией Второй весенней выставки ОБМОХУ (Общества молодых художников, которая прошла в 1921 году – Прим.ред.), который также является частью постоянной экспозиции Новой Третьяковки. В рамках этой реконструкции показаны творческие искания русских художников-конструктивистов.
Продолжается выставка в залах искусства ХХ века. Объекты Колейчука представлены прямо среди работ постоянной экспозиции. И таким образом вступают с ними в диалог.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Экспонат на выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
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Экспонат на выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
Работа Колейчука на выставке в Третьяковской галерее
2 из 3
Работа Колейчука на выставке в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиНа выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
3 из 3
На выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
1 из 3
Экспонат на выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
2 из 3
Работа Колейчука на выставке в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
3 из 3
На выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
В коллекции ГТГ — пластические шедевры Колейчука: "Мачта", "Стоящая нить", "Куб, мгновенно жесткий", "Сферы". А еще работа "Живая линия", созданная в 1981 году. Это вращающаяся латунная трубка, которая в лучших традициях кинетизма оживает на глазах зрителя, преодолевая инерцию материала и формы. Именно эта выразительная скульптура дала название выставке.
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереиНа выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
© Фото : предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи
На выставке "Вячеслав Колейчук. Живая линия" в Третьяковской галерее
Завершается выставка инсталляцией, которая воссоздает мастерскую и творческую лабораторию художника в зале экспериментальных проектов. Здесь показаны оригинальные произведения Колейчука и специально воссозданные масштабные пространственные инсталляции художника.
"Вячеслав Колейчук. Живая линия. К 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ" — первая персональная выставка художника в Третьяковской галерее.
Выставка продлится до 26 сентября.