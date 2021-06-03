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"ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения
"ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения - РИА Новости, 03.06.2021
"ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения
В мобильном приложении "ВКонтакте" появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые пропадают спустя некоторое время, а вторые приходят без звука. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:42
2021-06-03T18:50
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мобильном приложении "ВКонтакте" появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые пропадают спустя некоторое время, а вторые приходят без звука.Для исчезающих сообщений можно будет выбрать, сколько времени они будут доступны: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого останется только пометка "Сообщение исчезло". Тихие сообщения позволят не отвлекать собеседника от дел.Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция станет доступна пользователям в течение дня.Ранее "ВКонтакте" представила возможность редактировать сообщения или удалять для всех участников беседы. В мессенджере VK можно не только переписываться, но и устраивать групповые видеозвонки: уже этим летом в них смогут участвовать 2048 пользователей.
https://ria.ru/20210526/vkontakte-1733971386.html
https://ria.ru/20210601/vkontakte-1735130683.html
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"ВКонтакте" запустила исчезающие и тихие сообщения

15:42 03.06.2021 (обновлено: 18:50 03.06.2021)
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мобильном приложении "ВКонтакте" появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые пропадают спустя некоторое время, а вторые приходят без звука.
Для исчезающих сообщений можно будет выбрать, сколько времени они будут доступны: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого останется только пометка "Сообщение исчезло". Тихие сообщения позволят не отвлекать собеседника от дел.
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Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция станет доступна пользователям в течение дня.
Ранее "ВКонтакте" представила возможность редактировать сообщения или удалять для всех участников беседы. В мессенджере VK можно не только переписываться, но и устраивать групповые видеозвонки: уже этим летом в них смогут участвовать 2048 пользователей.
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