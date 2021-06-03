https://ria.ru/20210603/vkontakte-1735399857.html

Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы

Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы - РИА Новости, 03.06.2021

Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы

РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:49

2021-06-03T12:49

2021-06-03T12:49

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов. На страницах этих групп можно не только найти фильм на вечер, но и обсудить его с единомышленниками.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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