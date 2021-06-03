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Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы
Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы - РИА Новости, 03.06.2021
Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы
РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:49
2021-06-03T12:49
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов. На страницах этих групп можно не только найти фильм на вечер, но и обсудить его с единомышленниками.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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вконтакте

Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы

12:49 03.06.2021
 
© Depositphotos / AntonMatyukha3-D очки в ведре с попкорном
3-D очки в ведре с попкорном - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Depositphotos / AntonMatyukha
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов.
На страницах этих групп можно не только найти фильм на вечер, но и обсудить его с единомышленниками.
  • Достойные фильмы. В сообществе размещают новости из мира кино, подборки стоящих фильмов, обзоры на киноленты и сериалы.
  • СОВЕТСКИЙ ЭКРАН. На странице этой группы собрано более 6000 советских фильмов и мультфильмов, а также зарубежные картины, которые показывали на экранах Советского Союза.
  • Другое кино. Здесь можно найти фотосессии актеров, анонсы лент, кадры из фильмов, узнать последние новости кино.
  • Тихие шедевры: кино, фильмы, сериалы. Благодаря этому паблику вы сможете прослыть настоящим киноманом. Здесь собраны небанальные фильмы и золотая классика мирового кинематографа.
  • Понимай_Кино. Разборы фильмов, интересные факты со съемочных площадок - этот паблик поможет сделать просмотр кино еще увлекательнее.
 
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