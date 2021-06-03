Лучшие паблики ВКонтакте про сериалы и фильмы
МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять любопытных пабликов для любителей кино и сериалов.
На страницах этих групп можно не только найти фильм на вечер, но и обсудить его с единомышленниками.
- —Достойные фильмы. В сообществе размещают новости из мира кино, подборки стоящих фильмов, обзоры на киноленты и сериалы.
- —СОВЕТСКИЙ ЭКРАН. На странице этой группы собрано более 6000 советских фильмов и мультфильмов, а также зарубежные картины, которые показывали на экранах Советского Союза.
- —Другое кино. Здесь можно найти фотосессии актеров, анонсы лент, кадры из фильмов, узнать последние новости кино.
- —Тихие шедевры: кино, фильмы, сериалы. Благодаря этому паблику вы сможете прослыть настоящим киноманом. Здесь собраны небанальные фильмы и золотая классика мирового кинематографа.
- —Понимай_Кино. Разборы фильмов, интересные факты со съемочных площадок - этот паблик поможет сделать просмотр кино еще увлекательнее.