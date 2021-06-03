https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования

Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования - РИА Новости, 03.06.2021

Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования

Правительство Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в четверг заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашение о... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:13

2021-06-03T13:13

2021-06-03T13:29

тверская область

игорь руденя

петербургский международный экономический форум (фонд)

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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в четверг заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев. Группа компаний "Герс" известна в России и в мире как один из лидеров по разработке технологий и производству оборудования для нефтегазовой промышленности. Новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин."Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта", - отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит со 2 по 5 июня.

https://ria.ru/20210601/tver-1735168575.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд)