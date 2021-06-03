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Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования
Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования - РИА Новости, 03.06.2021
Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования
Правительство Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в четверг заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашение о... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:13
2021-06-03T13:13
2021-06-03T13:29
тверская область
игорь руденя
петербургский международный экономический форум (фонд)
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ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости. Правительство Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в четверг заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.Документ подписали губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев. Группа компаний "Герс" известна в России и в мире как один из лидеров по разработке технологий и производству оборудования для нефтегазовой промышленности. Новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин."Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта", - отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит со 2 по 5 июня.
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игорь руденя, петербургский международный экономический форум (фонд)
ТВЕРЬ, 3 июня – РИА Новости
. Правительство Тверской области и ООО "Герс Технолоджи" в четверг заключили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021
) соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Документ подписали губернатор Игорь Руденя и директор компании Олег Сергеев. Группа компаний "Герс" известна в России и в мире как один из лидеров по разработке технологий и производству оборудования для нефтегазовой промышленности.
Новый проект компании предполагает создание центра разработки и производства современного оборудования для использования при бурении нефтяных и газовых скважин.
"Проект позволит увеличить вклад Тверской области в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов. Центр будет создан на территории инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. Со своей стороны правительство Тверской области обеспечит постоянную системную поддержку проекта", - отметил Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) проходит со 2 по 5 июня.