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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210603/venchanie-1735524202.html
Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем
Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем - РИА Новости, 03.06.2021
Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем
Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T22:25
2021-06-03T22:25
ярославская область
россия
дмитрий миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
ростов
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и крещения, сообщило правительство региона."В Ростове планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0", гостиницы и новые музеи. Все это предусмотрено соглашением, которое 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО "Вояж" Олег Жаров", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что Ростов остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры. "Решение компании "Вояж" выступить в качестве инвестора и вложить в реализацию своих проектов 1,6 миллиарда рублей будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка туристических услуг, обеспечит занятость населения и сохранение социальной стабильности", - сказал Миронов.Отмечается, что работа будет вестись в рамках проекта "Ростов Великий – духовный центр России", который уже получил поддержку министра культуры РФ, а также у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект будет реализован в историческом центре Ростова до конца 2026 года. Запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений, информируют власти."Ростов – один из древнейших городов России с уникальными памятниками культурного наследия, сохранивший свою самобытность. Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Создание комфортных условий для гостей необходимо, чтобы путешественники приезжали в город не на несколько часов, а оставались здесь ночевать", - подчеркнул Жаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/zavoda-1735524017.html
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россия, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), ростов, ярославская область

Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем

22:25 03.06.2021
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и крещения, сообщило правительство региона.
"В Ростове планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0", гостиницы и новые музеи. Все это предусмотрено соглашением, которое 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО "Вояж" Олег Жаров", - говорится в сообщении.
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Губернатор отметил, что Ростов остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры. "Решение компании "Вояж" выступить в качестве инвестора и вложить в реализацию своих проектов 1,6 миллиарда рублей будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка туристических услуг, обеспечит занятость населения и сохранение социальной стабильности", - сказал Миронов.
Отмечается, что работа будет вестись в рамках проекта "Ростов Великий – духовный центр России", который уже получил поддержку министра культуры РФ, а также у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект будет реализован в историческом центре Ростова до конца 2026 года. Запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений, информируют власти.
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"Ростов – один из древнейших городов России с уникальными памятниками культурного наследия, сохранивший свою самобытность. Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Создание комфортных условий для гостей необходимо, чтобы путешественники приезжали в город не на несколько часов, а оставались здесь ночевать", - подчеркнул Жаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Ярославская областьРоссияДмитрий МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)РостовЯрославская область
 
 
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