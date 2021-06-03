https://ria.ru/20210603/venchanie-1735524202.html

Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем

Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем - РИА Новости, 03.06.2021

Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем

Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T22:25

2021-06-03T22:25

2021-06-03T22:25

ярославская область

россия

дмитрий миронов

петербургский международный экономический форум (фонд)

ростов

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149498/69/1494986952_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_d103c533a1a16660d3c9ce3d7379534e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и крещения, сообщило правительство региона."В Ростове планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0", гостиницы и новые музеи. Все это предусмотрено соглашением, которое 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО "Вояж" Олег Жаров", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что Ростов остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры. "Решение компании "Вояж" выступить в качестве инвестора и вложить в реализацию своих проектов 1,6 миллиарда рублей будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка туристических услуг, обеспечит занятость населения и сохранение социальной стабильности", - сказал Миронов.Отмечается, что работа будет вестись в рамках проекта "Ростов Великий – духовный центр России", который уже получил поддержку министра культуры РФ, а также у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект будет реализован в историческом центре Ростова до конца 2026 года. Запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений, информируют власти."Ростов – один из древнейших городов России с уникальными памятниками культурного наследия, сохранивший свою самобытность. Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Создание комфортных условий для гостей необходимо, чтобы путешественники приезжали в город не на несколько часов, а оставались здесь ночевать", - подчеркнул Жаров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/zavoda-1735524017.html

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

россия

ростов

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), ростов, ярославская область