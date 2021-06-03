Всероссийский центр венчания и крещения создадут под Ярославлем
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Частный инвестор вложит 1,6 миллиарда рублей в развитие туризма в городе Ростов Ярославской области, в частности, будет создан Всероссийский центр венчания и крещения, сообщило правительство региона.
"В Ростове планируется создать Всероссийский центр венчания и крещения, семейный мультимедийный образовательный парк "Золотое кольцо 2.0", гостиницы и новые музеи. Все это предусмотрено соглашением, которое 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО "Вояж" Олег Жаров", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что Ростов остро нуждается в увеличении числа объектов туристической инфраструктуры. "Решение компании "Вояж" выступить в качестве инвестора и вложить в реализацию своих проектов 1,6 миллиарда рублей будет способствовать повышению конкурентоспособности рынка туристических услуг, обеспечит занятость населения и сохранение социальной стабильности", - сказал Миронов.
Отмечается, что работа будет вестись в рамках проекта "Ростов Великий – духовный центр России", который уже получил поддержку министра культуры РФ, а также у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Проект будет реализован в историческом центре Ростова до конца 2026 года. Запланированы комплексное развитие территории, реставрация объектов культурного наследия, создание музея православия, паломнического центра и других учреждений, информируют власти.
"Ростов – один из древнейших городов России с уникальными памятниками культурного наследия, сохранивший свою самобытность. Экономическим эффектом от проекта станет увеличение туристического потока. Создание комфортных условий для гостей необходимо, чтобы путешественники приезжали в город не на несколько часов, а оставались здесь ночевать", - подчеркнул Жаров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.