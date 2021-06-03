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Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир
Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир - РИА Новости, 03.06.2021
Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир
Третьего июня отмечается День велосипеда. Этот простой, надежный, экологичный и относительно безопасный вид транспорта любят во всем мире, а в пандемию для... РИА Новости, 03.06.2021
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Третьего июня отмечается День велосипеда. Этот простой, надежный, экологичный и относительно безопасный вид транспорта любят во всем мире, а в пандемию для многих он стал отличным способом поддержать физическую форму. История "машины для бега" — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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4.7
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городская среда, москва, республика крым, амстердам, фото, фото

Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир

11:42 03.06.2021 (обновлено: 19:13 03.06.2021)
 
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Третьего июня отмечается День велосипеда. Этот простой, надежный, экологичный и относительно безопасный вид транспорта любят во всем мире, а в пандемию для многих он стал отличным способом поддержать физическую форму. История "машины для бега" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Велосипед сегодня — одно из самых популярных средств передвижения и, казалось бы, вряд ли кого-то может удивить.

Участники пятого Всероссийского Велопарада в Москве
1 из 17

Велосипед сегодня — одно из самых популярных средств передвижения и, казалось бы, вряд ли кого-то может удивить.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© AFP 2021 / GEORGES GOBET

Хотя велосипеды бывают разными, в том числе такими, на которых трудно куда-то уехать.

Мужчины на велосипеде на улице в Брюсселе
2 из 17

Хотя велосипеды бывают разными, в том числе такими, на которых трудно куда-то уехать.

© AFP 2021 / GEORGES GOBET
CC0 / Public domain /

А вот 200 лет назад, когда только появились так называемые машины для бега, они вызывали смешанные чувства.

Пара на четырехколесном велосипеде в Вашингтоне. 1886 год
3 из 17

А вот 200 лет назад, когда только появились так называемые машины для бега, они вызывали смешанные чувства.

CC0 / Public domain /
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

В XX веке началось массовое производство велосипедов, статусная прежде вещь оказалась доступна всем.

Город Ялта на черноморском побережье Крымского полуострова
4 из 17

В XX веке началось массовое производство велосипедов, статусная прежде вещь оказалась доступна всем.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанк

Интерес к велосипедам переживал пики и спады.

Физкультурный парад на Красной площади
5 из 17

Интерес к велосипедам переживал пики и спады.

© РИА Новости / Георгий Зельма
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© РИА Новости / Борис Кавашкин / Перейти в фотобанк

Было время, когда велосипеды считались исключительно игрушками для детей.

Дети катаются на велосипеде
6 из 17

Было время, когда велосипеды считались исключительно игрушками для детей.

© РИА Новости / Борис Кавашкин
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дорожная полиция относилась к велосипедистам как к помехе движению автомобилей.

Участники ночного велопарада в Москве
7 из 17

Дорожная полиция относилась к велосипедистам как к помехе движению автомобилей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сегодня мир переживает новый велосипедный бум. Спасибо моде на здоровый образ жизни и заботу об экологии.

Участница праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации, в парке Победы на Поклонной горе в Москве
8 из 17

Сегодня мир переживает новый велосипедный бум. Спасибо моде на здоровый образ жизни и заботу об экологии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2021 / JOEL SAGET

Велосипед словно создан для трюков, и эта его особенность важнее всего остального для изобретателей и выдумщиков.

Музыканты на велосипеде в центре Роттердама
9 из 17

Велосипед словно создан для трюков, и эта его особенность важнее всего остального для изобретателей и выдумщиков.

© AFP 2021 / JOEL SAGET
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Какой же цирк без велосипеда! Редкое представление обходится без умопомрачительных акробатических номеров и фигурной езды.

Акробат-каскадер на оригинальном велосипеде в цирке на проспекте Вернадского
10 из 17

Какой же цирк без велосипеда! Редкое представление обходится без умопомрачительных акробатических номеров и фигурной езды.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AFP 2021 / ERIC LALMAND

Расстаться с велосипедом — вот что трудно. Бельгийский гонщик Эдди Планкарт продолжил удивлять болельщиков и после завершения спортивной карьеры. В 2015 году он поставил сразу два рекорда на деревянном велосипеде.

Велосипедист из Бельгии Эдди Планкарт во время попытки побить мировой на деревянном велосипеде
11 из 17

Расстаться с велосипедом — вот что трудно. Бельгийский гонщик Эдди Планкарт продолжил удивлять болельщиков и после завершения спортивной карьеры. В 2015 году он поставил сразу два рекорда на деревянном велосипеде.

© AFP 2021 / ERIC LALMAND
© РИА Новости / Роман Балаев / Перейти в фотобанк

Велосипед подстегивает фантазию. На посвященных ему многочисленных фестивалях по всему миру можно встретить весьма замысловатые изобретения.

Участница фестиваля Велобульвар проезжают по Самотечной улице в Москве
12 из 17

Велосипед подстегивает фантазию. На посвященных ему многочисленных фестивалях по всему миру можно встретить весьма замысловатые изобретения.

© РИА Новости / Роман Балаев
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© AFP 2021 / JOE KLAMAR

Бразильский путешественник Элиас де Соуза сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем таких же, как и он сам, футбольных болельщиков. В 2018 году изобретатель вместе с сыном Элиасом-младшим побывал на чемпионате мира в России. Необычный велосипед оценили все, кому довелось его увидеть.

Бразильские футбольные фанаты катаются на самодельном трехметровом тандемном велосипеде возле Ростов-Арены накануне матча между Бразилией и Швейцарией во время чемпионата мира по футболу
13 из 17

Бразильский путешественник Элиас де Соуза сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем таких же, как и он сам, футбольных болельщиков. В 2018 году изобретатель вместе с сыном Элиасом-младшим побывал на чемпионате мира в России. Необычный велосипед оценили все, кому довелось его увидеть.

© AFP 2021 / JOE KLAMAR
© AP Photo / Ahn Young-joon

А еще велосипед — это романтично. Что может быть лучше, чем прокатиться вместе по городу?

Пара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея
14 из 17

А еще велосипед — это романтично. Что может быть лучше, чем прокатиться вместе по городу?

© AP Photo / Ahn Young-joon
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Несмотря на развитие автомобильного транспорта, велосипеды не сдают позиций. Велотакси — чем не альтернатива обычному?

Велотакси у станции метро ВДНХ в Москве
15 из 17

Несмотря на развитие автомобильного транспорта, велосипеды не сдают позиций. Велотакси — чем не альтернатива обычному?

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участницы велокарнавала в Москве.

Участницы велокарнавала, приуроченного ко Всемирному дню без автомобиля, в Парке Победы в Москве
16 из 17

Участницы велокарнавала в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Велосипед — одно из главных средств передвижения по Амстердаму. А с этим экземпляром еще и все время мира — твое.

Велосипед на одной из улиц в Амстердаме
17 из 17

Велосипед — одно из главных средств передвижения по Амстердаму. А с этим экземпляром еще и все время мира — твое.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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