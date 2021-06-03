Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир
Велосипед сегодня — одно из самых популярных средств передвижения и, казалось бы, вряд ли кого-то может удивить.
Велосипед сегодня — одно из самых популярных средств передвижения и, казалось бы, вряд ли кого-то может удивить.
Хотя велосипеды бывают разными, в том числе такими, на которых трудно куда-то уехать.
Хотя велосипеды бывают разными, в том числе такими, на которых трудно куда-то уехать.
А вот 200 лет назад, когда только появились так называемые машины для бега, они вызывали смешанные чувства.
А вот 200 лет назад, когда только появились так называемые машины для бега, они вызывали смешанные чувства.
В XX веке началось массовое производство велосипедов, статусная прежде вещь оказалась доступна всем.
В XX веке началось массовое производство велосипедов, статусная прежде вещь оказалась доступна всем.
Интерес к велосипедам переживал пики и спады.
Было время, когда велосипеды считались исключительно игрушками для детей.
Было время, когда велосипеды считались исключительно игрушками для детей.
Дорожная полиция относилась к велосипедистам как к помехе движению автомобилей.
Дорожная полиция относилась к велосипедистам как к помехе движению автомобилей.
Сегодня мир переживает новый велосипедный бум. Спасибо моде на здоровый образ жизни и заботу об экологии.
Сегодня мир переживает новый велосипедный бум. Спасибо моде на здоровый образ жизни и заботу об экологии.
Велосипед словно создан для трюков, и эта его особенность важнее всего остального для изобретателей и выдумщиков.
Велосипед словно создан для трюков, и эта его особенность важнее всего остального для изобретателей и выдумщиков.
Какой же цирк без велосипеда! Редкое представление обходится без умопомрачительных акробатических номеров и фигурной езды.
Какой же цирк без велосипеда! Редкое представление обходится без умопомрачительных акробатических номеров и фигурной езды.
Расстаться с велосипедом — вот что трудно. Бельгийский гонщик Эдди Планкарт продолжил удивлять болельщиков и после завершения спортивной карьеры. В 2015 году он поставил сразу два рекорда на деревянном велосипеде.
Расстаться с велосипедом — вот что трудно. Бельгийский гонщик Эдди Планкарт продолжил удивлять болельщиков и после завершения спортивной карьеры. В 2015 году он поставил сразу два рекорда на деревянном велосипеде.
Велосипед подстегивает фантазию. На посвященных ему многочисленных фестивалях по всему миру можно встретить весьма замысловатые изобретения.
Велосипед подстегивает фантазию. На посвященных ему многочисленных фестивалях по всему миру можно встретить весьма замысловатые изобретения.
Бразильский путешественник Элиас де Соуза сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем таких же, как и он сам, футбольных болельщиков. В 2018 году изобретатель вместе с сыном Элиасом-младшим побывал на чемпионате мира в России. Необычный велосипед оценили все, кому довелось его увидеть.
Бразильский путешественник Элиас де Соуза сконструировал двухэтажный велосипед, чтобы катать на нем таких же, как и он сам, футбольных болельщиков. В 2018 году изобретатель вместе с сыном Элиасом-младшим побывал на чемпионате мира в России. Необычный велосипед оценили все, кому довелось его увидеть.
А еще велосипед — это романтично. Что может быть лучше, чем прокатиться вместе по городу?
А еще велосипед — это романтично. Что может быть лучше, чем прокатиться вместе по городу?
Несмотря на развитие автомобильного транспорта, велосипеды не сдают позиций. Велотакси — чем не альтернатива обычному?
Несмотря на развитие автомобильного транспорта, велосипеды не сдают позиций. Велотакси — чем не альтернатива обычному?
Участницы велокарнавала в Москве.
Велосипед — одно из главных средств передвижения по Амстердаму. А с этим экземпляром еще и все время мира — твое.
Велосипед — одно из главных средств передвижения по Амстердаму. А с этим экземпляром еще и все время мира — твое.