https://ria.ru/20210603/velosiped-1734945571.html

Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир

Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир - РИА Новости, 03.06.2021

Двухколесный, деревянный, двухэтажный: как велосипеды покорили мир

Третьего июня отмечается День велосипеда. Этот простой, надежный, экологичный и относительно безопасный вид транспорта любят во всем мире, а в пандемию для... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:42

2021-06-03T11:42

2021-06-03T19:13

городская среда

москва

республика крым

амстердам

фото

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Третьего июня отмечается День велосипеда. Этот простой, надежный, экологичный и относительно безопасный вид транспорта любят во всем мире, а в пандемию для многих он стал отличным способом поддержать физическую форму. История "машины для бега" — в фотоленте Ria.ru.

москва

республика крым

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, москва, республика крым, амстердам, фото, фото