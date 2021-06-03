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Обновление велодорожек вдоль проезжей части завершили на 69 улицах Москвы
Обновление велодорожек вдоль проезжей части завершили на 69 улицах Москвы - РИА Новости, 10.06.2021
Обновление велодорожек вдоль проезжей части завершили на 69 улицах Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы завершили обновление велодорожек вдоль проезжей части на 69 улицах столицы, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-03T19:10
2021-06-03T19:10
2021-06-10T18:11
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы завершили обновление велодорожек вдоль проезжей части на 69 улицах столицы, сообщается в Telegram-канале КГХ."Отличная новость во Всемирный день велосипеда: наши специалисты завершили обновление велодорожек вдоль проезжей части. Всего обновили разметку постоянных велодорожек на 69 улицах столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что велодорожки отделяются от проезжей части двумя параллельными линиями с диагоналями внутри. В местах повышенной опасности наносится противоскользящее покрытие красного цвета. Разметка выполняется долговечными пластичными материалами.В этом году с начала сезона услугами городских велопрокатов воспользовались уже более 1,4 миллиона раз.
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