https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735395688.html
Попова прокомментировала возможность вакцинации от COVID-19 иностранцев
Попова прокомментировала возможность вакцинации от COVID-19 иностранцев - РИА Новости, 03.06.2021
Попова прокомментировала возможность вакцинации от COVID-19 иностранцев
Вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса будет решен в ближайшее время, он на рассмотрении правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:07
2021-06-03T12:07
2021-06-03T12:20
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
анна попова
здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Вопрос вакцинации иностранцев от коронавируса будет решен в ближайшее время, он на рассмотрении правительства, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Предложение предоставить возможность иностранцам вакцинироваться от коронавируса в рамках ПМЭФ подняла проректор по международным отношениям Дальневосточного федерального университета Виктория Панова."Чем быстрее такая возможность будет предоставлена, тем еще более безопасную территорию мы смогли бы создать. Для нас это важно, мы просили бы подумать над этим", - сказала она.Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что абсолютно согласна с необходимостью предоставления такой возможности, "алгоритмы сейчас рассматриваются в правительстве".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735233691.html
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дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), анна попова, здоровье - общество, общество