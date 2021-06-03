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Петербургский международный экономический форум
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МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию
МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию - РИА Новости, 03.06.2021
МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию
В Москве не исключают новых дополнительных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, если в этом будет необходимость, заявил замглавы МИД РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:06
2021-06-03T14:06
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
михаил богданов
сирия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Москве не исключают новых дополнительных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, если в этом будет необходимость, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, михаил богданов, сирия, в мире

МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию

14:06 03.06.2021
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Москве не исключают новых дополнительных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, если в этом будет необходимость, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Поставки были и будут. Я думаю, что, если есть такая нужда и возможность, мы поможем нашим друзьям", - сказал Богданов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Петербургский международный экономический форумВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийМихаил БогдановСирияВ мире
 
 
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