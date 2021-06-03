https://ria.ru/20210603/vaktsina-1735430318.html
МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию
МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию - РИА Новости, 03.06.2021
МИД допустил новые поставки "Спутника V" в Сирию
В Москве не исключают новых дополнительных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, если в этом будет необходимость, заявил замглавы МИД РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:06
2021-06-03T14:06
2021-06-03T14:06
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
михаил богданов
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513876_0:11:1232:704_1920x0_80_0_0_63e90286fd3d717e8e405ce42cad2f18.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. В Москве не исключают новых дополнительных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сирию, если в этом будет необходимость, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732513876_104:0:1043:704_1920x0_80_0_0_67220550a2a5b7b292f41c18fe70f8b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, михаил богданов, сирия, в мире