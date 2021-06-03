https://ria.ru/20210603/urozhay-1735460480.html

Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна

Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна - РИА Новости, 03.06.2021

Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна

Свыше 5 миллионов тонн зерна было собрано в Тамбовской области в год пандемии, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:08

2021-06-03T16:08

2021-06-03T16:08

тамбовская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр никитин

тамбовская область

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735460716_0:135:3052:1851_1920x0_80_0_0_045225a0eb3e727c211009774ebbce59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Свыше 5 миллионов тонн зерна было собрано в Тамбовской области в год пандемии, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021."Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн. Некоторые внутренние критики считали, что это – просто погода, результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче", - сказал Никитин.По его словам, в области был серьезно обновлен парк сельскохозяйственной техники, в АПК активно привлекались инвестиции, повышалась культура земледелия.Как отметил Никитин, индекс производства продукции сельского хозяйства в области составил 109,9% при среднероссийском уровне в 101,5%. Производство продуктов питания выросло на 108,4%.Также глава региона сообщил, что Тамбовская область по итогам года заняла третье место по производству мяса. В 2020 году в 2,9 раза также был перевыполнен плановый показатель по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса.

https://ria.ru/20210521/investitsii-1733399661.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр никитин, тамбовская область, пмэф, экономика