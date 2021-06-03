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Тамбовская область
https://ria.ru/20210603/urozhay-1735460480.html
Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна
Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна - РИА Новости, 03.06.2021
Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна
Свыше 5 миллионов тонн зерна было собрано в Тамбовской области в год пандемии, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:08
2021-06-03T16:08
тамбовская область
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александр никитин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Свыше 5 миллионов тонн зерна было собрано в Тамбовской области в год пандемии, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021."Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн. Некоторые внутренние критики считали, что это – просто погода, результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче", - сказал Никитин.По его словам, в области был серьезно обновлен парк сельскохозяйственной техники, в АПК активно привлекались инвестиции, повышалась культура земледелия.Как отметил Никитин, индекс производства продукции сельского хозяйства в области составил 109,9% при среднероссийском уровне в 101,5%. Производство продуктов питания выросло на 108,4%.Также глава региона сообщил, что Тамбовская область по итогам года заняла третье место по производству мяса. В 2020 году в 2,9 раза также был перевыполнен плановый показатель по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр никитин, тамбовская область, пмэф, экономика

Никитин: в 2020 году в Тамбовской области собран рекордный урожай зерна

16:08 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Свыше 5 миллионов тонн зерна было собрано в Тамбовской области в год пандемии, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021.
"Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году, когда мы собрали свыше 4 миллионов тонн. Некоторые внутренние критики считали, что это – просто погода, результат удачного стечения определенных погодно-климатических обстоятельств. Но 2020 год показал, что дело – не только в удаче", - сказал Никитин.
По его словам, в области был серьезно обновлен парк сельскохозяйственной техники, в АПК активно привлекались инвестиции, повышалась культура земледелия.
"На сегодняшний день в структуре регионального ВВП агропромышленный комплекс занимает более 30%. На основе результатов 2020 года мы можем сделать прогноз о росте валового регионального продукта не менее, чем на 3%", - подчеркнул губернатор.
Как отметил Никитин, индекс производства продукции сельского хозяйства в области составил 109,9% при среднероссийском уровне в 101,5%. Производство продуктов питания выросло на 108,4%.
Также глава региона сообщил, что Тамбовская область по итогам года заняла третье место по производству мяса. В 2020 году в 2,9 раза также был перевыполнен плановый показатель по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса.
Финансы - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 20:40Тамбовская область
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Тамбовская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр НикитинТамбовская областьПМЭФЭкономика
 
 
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