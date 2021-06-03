https://ria.ru/20210603/ugroza-1735344909.html

Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей

Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей - РИА Новости, 03.06.2021

Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей

Получить доступ к странице в соцсетях мошенникам не так легко, но они могут использовать лазейку, которую мы сами им оставляем, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T02:40

2021-06-03T02:40

2021-06-03T02:41

олег седов

россия

мошенничество

ростелеком

соцсети

технологии

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Получить доступ к странице в соцсетях мошенникам не так легко, но они могут использовать лазейку, которую мы сами им оставляем, предупредил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов.По его словам, двухфакторная авторизация, которая сейчас используется в соцсетях для защиты личных аккаунтов, работает достаточно надежно. Однако если человек давно не посещает свою страницу, мошенники вполне могут до нее добраться и "угнать" вместе с личными данными хозяина, пояснил эксперт. По его словам, чем больше страниц в разных соцсетях, тем вероятность такого угона выше.Это вопрос кибергигиены, подчеркнул эксперт. Чтобы защитить свою цифровую личность, нужно регулярно обновлять пароли во всех соцсетях, иначе какая-нибудь забытая страница может принести большие неприятности, предупредил он."То есть если я подберу пароль к вашей социальной сети и смогу там все изменить, то это будет означать, что ваш аккаунт, ваша личная жизнь, ваша цифровая копия уже не ваша, а моя. В таком случае я смогу от вашего лица публиковать всякую информацию мерзкого содержания, чтобы компрометировать вас. Если вы политический лидер, либо успешный бизнесмен, то подрыв репутации может обернуться колоссальными потерями", — объяснил Седов.

https://ria.ru/20210601/sberbank-1735112983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег седов, россия, мошенничество, ростелеком, соцсети, технологии, общество