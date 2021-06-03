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Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей
Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей - РИА Новости, 03.06.2021
Россиянам рассказали об угрозе из соцсетей
Получить доступ к странице в соцсетях мошенникам не так легко, но они могут использовать лазейку, которую мы сами им оставляем, предупредил в интервью радио... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T02:40
2021-06-03T02:40
2021-06-03T02:41
олег седов
россия
мошенничество
ростелеком
соцсети
технологии
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Получить доступ к странице в соцсетях мошенникам не так легко, но они могут использовать лазейку, которую мы сами им оставляем, предупредил в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов.По его словам, двухфакторная авторизация, которая сейчас используется в соцсетях для защиты личных аккаунтов, работает достаточно надежно. Однако если человек давно не посещает свою страницу, мошенники вполне могут до нее добраться и "угнать" вместе с личными данными хозяина, пояснил эксперт. По его словам, чем больше страниц в разных соцсетях, тем вероятность такого угона выше.Это вопрос кибергигиены, подчеркнул эксперт. Чтобы защитить свою цифровую личность, нужно регулярно обновлять пароли во всех соцсетях, иначе какая-нибудь забытая страница может принести большие неприятности, предупредил он."То есть если я подберу пароль к вашей социальной сети и смогу там все изменить, то это будет означать, что ваш аккаунт, ваша личная жизнь, ваша цифровая копия уже не ваша, а моя. В таком случае я смогу от вашего лица публиковать всякую информацию мерзкого содержания, чтобы компрометировать вас. Если вы политический лидер, либо успешный бизнесмен, то подрыв репутации может обернуться колоссальными потерями", — объяснил Седов.
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олег седов, россия, мошенничество, ростелеком, соцсети, технологии, общество
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Получить доступ к странице в соцсетях мошенникам
не так легко, но они могут использовать лазейку, которую мы сами им оставляем, предупредил в интервью радио Sputnik
специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком
-Солар" Олег Седов.
По его словам, двухфакторная авторизация, которая сейчас используется в соцсетях для защиты личных аккаунтов, работает достаточно надежно. Однако если человек давно не посещает свою страницу, мошенники вполне могут до нее добраться и "угнать" вместе с личными данными хозяина, пояснил эксперт. По его словам, чем больше страниц в разных соцсетях, тем вероятность такого угона выше.
"Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть "угнаны", а вместе с ними "угнаны" и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и "угнать" их проще", — сказал Седов.
Это вопрос кибергигиены, подчеркнул эксперт. Чтобы защитить свою цифровую личность, нужно регулярно обновлять пароли во всех соцсетях, иначе какая-нибудь забытая страница может принести большие неприятности, предупредил он.
"То есть если я подберу пароль к вашей социальной сети и смогу там все изменить, то это будет означать, что ваш аккаунт, ваша личная жизнь, ваша цифровая копия уже не ваша, а моя. В таком случае я смогу от вашего лица публиковать всякую информацию мерзкого содержания, чтобы компрометировать вас. Если вы политический лидер, либо успешный бизнесмен, то подрыв репутации может обернуться колоссальными потерями", — объяснил Седов.