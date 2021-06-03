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В Кремле ответили на сообщения о высылке российских техников из Турции
В Кремле ответили на сообщения о высылке российских техников из Турции - РИА Новости, 03.06.2021
В Кремле ответили на сообщения о высылке российских техников из Турции
Российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке, речь не идет о какой-то высылке под воздействием... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:18
2021-06-03T14:18
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
дмитрий песков
турция
сша
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке, речь не идет о какой-то высылке под воздействием американской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появились утверждения, в частности, об этом пишет агентство Блумберг, что Турция якобы вышлет из страны российских техников, которые находятся по контракту на С-400, чтобы удовлетворить требованиям Вашингтона.По его словам, "никакого воздействия американцев там не было"."Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке. То есть подавать это как какая-то высылка и еще что-то - это совершенно неправильно и некорректно", - добавил представитель Кремля.Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России накануне опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400. Возвращение специалистов из Турции "будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком", сказала РИА Новости пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом - осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
https://ria.ru/20210531/turtsiya-1734984913.html
https://ria.ru/20210427/s-400-1730117605.html
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сша
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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», дмитрий песков, турция, сша, в мире

В Кремле ответили на сообщения о высылке российских техников из Турции

14:18 03.06.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке, речь не идет о какой-то высылке под воздействием американской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились утверждения, в частности, об этом пишет агентство Блумберг, что Турция якобы вышлет из страны российских техников, которые находятся по контракту на С-400, чтобы удовлетворить требованиям Вашингтона.

"Нет, это не так. Собственно, наши соответствующие службы, ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству - ред.) уже дали вчера разъяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и как Россия будет на это реагировать.

По его словам, "никакого воздействия американцев там не было".
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"Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке. То есть подавать это как какая-то высылка и еще что-то - это совершенно неправильно и некорректно", - добавил представитель Кремля.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России накануне опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400. Возвращение специалистов из Турции "будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком", сказала РИА Новости пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом - осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
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Лидер турецких националистов призвал поставить С-400 на боевое дежурство
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
 
РоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»Дмитрий ПесковТурцияСШАВ мире
 
 
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