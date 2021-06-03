В Кремле ответили на сообщения о высылке российских техников из Турции
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, возвращаются в Россию в плановом порядке, речь не идет о какой-то высылке под воздействием американской стороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились утверждения, в частности, об этом пишет агентство Блумберг, что Турция якобы вышлет из страны российских техников, которые находятся по контракту на С-400, чтобы удовлетворить требованиям Вашингтона.
"Нет, это не так. Собственно, наши соответствующие службы, ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству - ред.) уже дали вчера разъяснения", - сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности и как Россия будет на это реагировать.
По его словам, "никакого воздействия американцев там не было".
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"Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию. Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке. То есть подавать это как какая-то высылка и еще что-то - это совершенно неправильно и некорректно", - добавил представитель Кремля.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России накануне опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400. Возвращение специалистов из Турции "будет осуществлено в соответствии с утвержденным графиком", сказала РИА Новости пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом - осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.