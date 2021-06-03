https://ria.ru/20210603/turtsiya-1735362620.html

ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции специалистов по С-400

ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции специалистов по С-400 - РИА Новости, 03.06.2021

ФСВТС опровергла сообщения о высылке из Турции специалистов по С-400

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T09:22

2021-06-03T09:22

2021-06-03T09:22

россия

с-400 «триумф»

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

турция

безопасность

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России опровергла сообщения СМИ о том, что Турция якобы планирует выслать российских технических специалистов, сопровождающих контракт по С-400, чтобы удовлетворить требование США прекратить присутствие российского персонала.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом - осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

https://ria.ru/20190605/1555033159.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), турция, безопасность