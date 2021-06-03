https://ria.ru/20210603/turizm-1735407224.html
Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек
Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек - РИА Новости, 03.06.2021
Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек
Калужская область в 2021 году ожидает не менее 2 миллионов туристов, а в ближайшие несколько лет планирует увеличить турпоток до 3-3,5 миллиона человек, заявил... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:46
2021-06-03T12:46
2021-06-03T12:46
калужская область
владислав шапша
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Калужская область в 2021 году ожидает не менее 2 миллионов туристов, а в ближайшие несколько лет планирует увеличить турпоток до 3-3,5 миллиона человек, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы возвращаемся к допандемийному уровню и рассчитываем в этом году принять не менее 2 миллионов туристов. И мы поставили себе цель в ближайшие несколько лет увеличить число туристов – до 3-3,5 миллиона человек", - сказал Шапша.Он добавил, что за две недели празднования 2021 года, когда Калуга была в статусе Новогодней столицы России, областной центр принял рекордное число туристов – 160 тысяч человек.По словам губернатора, росту турпотока способствуют в том числе близость к Москве и хорошее транспортное сообщение с соседними регионами, а также развитие международного аэропорта Калуга.Шапша напомнил, что в этом году Калуга будет праздновать свое 650-летие, на которое также ожидается большое число гостей.По его словам, 650-летие Калуги – "долгоиграющая история", которая останется с жителями на долгие годы. "Это ремонты домов, особенно в исторической части города, это ремонт и строительство дорог, дворов, скверов. Все это мы делаем, чтобы у людей в душе остался праздник надолго после того, как отгремят фанфары", - подчеркнул Шапша.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/bezrabotitsa-1735406221.html
https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html
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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости
. Калужская область в 2021 году ожидает не менее 2 миллионов туристов, а в ближайшие несколько лет планирует увеличить турпоток до 3-3,5 миллиона человек, заявил губернатор региона Владислав Шапша
в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы возвращаемся к допандемийному уровню и рассчитываем в этом году принять не менее 2 миллионов туристов. И мы поставили себе цель в ближайшие несколько лет увеличить число туристов – до 3-3,5 миллиона человек", - сказал Шапша.
Он добавил, что за две недели празднования 2021 года, когда Калуга была в статусе Новогодней столицы России, областной центр принял рекордное число туристов – 160 тысяч человек.
По словам губернатора, росту турпотока способствуют в том числе близость к Москве и хорошее транспортное сообщение с соседними регионами, а также развитие международного аэропорта Калуга.
Шапша напомнил, что в этом году Калуга будет праздновать свое 650-летие, на которое также ожидается большое число гостей.
"Мы не будем ограничиваться тремя днями празднования города Калуги в конце августа, это будет целый месяц. Мы планируем провести фестиваль балетов, устроить театрализованную реконструкцию жизни Калуги на протяжении многих столетий. Мы, конечно, откроем наш новый спортивный дворец, он уже построен, там идут наладочные работы, и в августе, к Дню города, он будет открыт", - сказал собеседник.
По его словам, 650-летие Калуги – "долгоиграющая история", которая останется с жителями на долгие годы. "Это ремонты домов, особенно в исторической части города, это ремонт и строительство дорог, дворов, скверов. Все это мы делаем, чтобы у людей в душе остался праздник надолго после того, как отгремят фанфары", - подчеркнул Шапша.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.