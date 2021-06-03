https://ria.ru/20210603/turizm-1735407224.html

Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек

Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек - РИА Новости, 03.06.2021

Шапша: Калужская область намерена увеличить турпоток до 3-3,5 млн человек

Калужская область в 2021 году ожидает не менее 2 миллионов туристов, а в ближайшие несколько лет планирует увеличить турпоток до 3-3,5 миллиона человек, заявил... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:46

2021-06-03T12:46

2021-06-03T12:46

калужская область

владислав шапша

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Калужская область в 2021 году ожидает не менее 2 миллионов туристов, а в ближайшие несколько лет планирует увеличить турпоток до 3-3,5 миллиона человек, заявил губернатор региона Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума."Мы возвращаемся к допандемийному уровню и рассчитываем в этом году принять не менее 2 миллионов туристов. И мы поставили себе цель в ближайшие несколько лет увеличить число туристов – до 3-3,5 миллиона человек", - сказал Шапша.Он добавил, что за две недели празднования 2021 года, когда Калуга была в статусе Новогодней столицы России, областной центр принял рекордное число туристов – 160 тысяч человек.По словам губернатора, росту турпотока способствуют в том числе близость к Москве и хорошее транспортное сообщение с соседними регионами, а также развитие международного аэропорта Калуга.Шапша напомнил, что в этом году Калуга будет праздновать свое 650-летие, на которое также ожидается большое число гостей.По его словам, 650-летие Калуги – "долгоиграющая история", которая останется с жителями на долгие годы. "Это ремонты домов, особенно в исторической части города, это ремонт и строительство дорог, дворов, скверов. Все это мы делаем, чтобы у людей в душе остался праздник надолго после того, как отгремят фанфары", - подчеркнул Шапша.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/bezrabotitsa-1735406221.html

https://ria.ru/20210603/ipoteka-1735397973.html

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владислав шапша, петербургский международный экономический форум (фонд)