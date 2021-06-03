https://ria.ru/20210603/turizm-1735389689.html

Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм - РИА Новости, 03.06.2021

Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм, по ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:44

2021-06-03T11:44

2021-06-03T12:29

петербургский международный экономический форум

туризм

анна попова

общество

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян ориентироваться на внутренний туризм, по ее словам, международный туризм тоже восстановится благодаря массовой вакцинации людей от COVID-19, но на это нужно время."У нас есть внутренний туризм: у нас круизные речные суда, у нас Алтай, у нас Кавказ, у нас есть куда приложиться. И очень хочется, чтобы родные наши россияне ориентировались на внутренний туризм ", - рассказала Попова на ПМЭФ.При этом для безопасности граждан, как напомнила глава Роспотребнадзора, разработаны специальные правила."Что касается международного туризма, я абсолютно уверена, что все восстановится. Мир привьется, тот, который не сможет привиться, к сожалению, переболеет. Но лучше привиться. И жизнь наладится, просто на это нужно время", - отметила Попова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/epidemiya-1735372276.html

https://ria.ru/20210519/putin-1732967722.html

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туризм, анна попова, общество