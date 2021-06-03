Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/turistka-1735369443.html
СК завел дело после исчезновения в Свердловской области туристки из Перми
СК завел дело после исчезновения в Свердловской области туристки из Перми - РИА Новости, 03.06.2021
СК завел дело после исчезновения в Свердловской области туристки из Перми
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения в Свердловской области туристки из Перми, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T10:11
2021-06-03T10:11
россия
скр
валерий горелых
михайловск
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения в Свердловской области туристки из Перми, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области. Автомобиль женщины, по его словам, был найден возле водохранилища города Михайловска, банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег, личность покупателя устанавливается."Следственными органами… расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. С учетом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела", - говорится в сообщении.По данным следствия, Пыхтеева 29 мая на принадлежащем ей автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области и, оставив машину на городской плотине, добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.Как добавил Горелых, созданы несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предположительно могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения женщины, уточнил он.
https://ria.ru/20210601/verdikt-1735100821.html
https://ria.ru/20210601/kipr-1735080316.html
россия
михайловск
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, скр, валерий горелых, михайловск, пермский край, происшествия

СК завел дело после исчезновения в Свердловской области туристки из Перми

10:11 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения в Свердловской области туристки из Перми, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области. Автомобиль женщины, по его словам, был найден возле водохранилища города Михайловска, банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег, личность покупателя устанавливается.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 14:50
В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта
"Следственными органами… расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. С учетом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным следствия, Пыхтеева 29 мая на принадлежащем ей автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области и, оставив машину на городской плотине, добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.
Как добавил Горелых, созданы несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предположительно могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения женщины, уточнил он.
Россиянка Екатерина Романова - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:11Туризм
На Кипре пропала россиянка
 
РоссияСКРВалерий ГорелыхМихайловскПермский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния