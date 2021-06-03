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https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html
Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской
Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской - РИА Новости, 03.06.2021
Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской
Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T21:23
2021-06-03T23:11
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
ryanair
александр лукашенко
вильнюс
афины
в мире
белоруссия
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Белоруссии."Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", - сказал Протасевич в интервью гостелеканалу ОНТ, показанном в четверг.Протасевич рассказал, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, планировавших силовой захват власти в Белоруссии и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что делал пометки, а дальше уже не участвовал в обсуждениях плана, но держал "прямую связь" с некоторыми из заговорщиков."Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий… Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?" - сказал он.ПРотасевич также заявил, что не имел отношения к каналу "Черная книга Беларуси", признанному в стране экстремистским."Я не имел непосредственного отношения к этому проекту. Я не имел отношения к деятельности, касающейся публикации личных данных", - сказал Протасевич.Он отметил, что, исходя из имеющейся у него информации, "многие данные, действительно, передавались в том числе экс-силовиками". "По сути, в каких-то коллективах были те, кого называют емким словом крысы, которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег", - подчеркнул Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html
https://ria.ru/20210602/protasevich-1735278105.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, вильнюс, афины, в мире, белоруссия

Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской

21:23 03.06.2021 (обновлено: 23:11 03.06.2021)
 
© AP Photo / dpa / Kay NietfeldЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / dpa / Kay Nietfeld
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Белоруссии.
"Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", - сказал Протасевич в интервью гостелеканалу ОНТ, показанном в четверг.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
20:59
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
Протасевич рассказал, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, планировавших силовой захват власти в Белоруссии и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что делал пометки, а дальше уже не участвовал в обсуждениях плана, но держал "прямую связь" с некоторыми из заговорщиков.
"Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий… Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?" - сказал он.
ПРотасевич также заявил, что не имел отношения к каналу "Черная книга Беларуси", признанному в стране экстремистским.
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"Я не имел непосредственного отношения к этому проекту. Я не имел отношения к деятельности, касающейся публикации личных данных", - сказал Протасевич.
Он отметил, что, исходя из имеющейся у него информации, "многие данные, действительно, передавались в том числе экс-силовиками". "По сути, в каких-то коллективах были те, кого называют емким словом крысы, которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег", - подчеркнул Протасевич.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичRyanairАлександр ЛукашенкоВильнюсАфиныВ миреБелоруссия
 
 
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