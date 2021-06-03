https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской

Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской - РИА Новости, 03.06.2021

Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской

Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T21:23

2021-06-03T21:23

2021-06-03T23:11

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

александр лукашенко

вильнюс

афины

в мире

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578678143_0:0:3304:1859_1920x0_80_0_0_1f33e94866aa75b6802583e26cfe1cbd.jpg

МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил в интервью государственному телеканалу ОНТ, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Белоруссии."Я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", - сказал Протасевич в интервью гостелеканалу ОНТ, показанном в четверг.Протасевич рассказал, что участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, планировавших силовой захват власти в Белоруссии и покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что делал пометки, а дальше уже не участвовал в обсуждениях плана, но держал "прямую связь" с некоторыми из заговорщиков."Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий… Я сказал, что, возможно, есть группа людей, у которых есть несколько групп, готовых к силовому сценарию. Что передать в ответ?" - сказал он.ПРотасевич также заявил, что не имел отношения к каналу "Черная книга Беларуси", признанному в стране экстремистским."Я не имел непосредственного отношения к этому проекту. Я не имел отношения к деятельности, касающейся публикации личных данных", - сказал Протасевич.Он отметил, что, исходя из имеющейся у него информации, "многие данные, действительно, передавались в том числе экс-силовиками". "По сути, в каких-то коллективах были те, кого называют емким словом крысы, которые легко выдавали своих коллег, бывших коллег", - подчеркнул Протасевич.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html

https://ria.ru/20210602/protasevich-1735278105.html

вильнюс

афины

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, александр лукашенко, вильнюс, афины, в мире, белоруссия