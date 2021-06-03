https://ria.ru/20210603/sverkhdokhody-1735438404.html
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов - РИА Новости, 03.06.2021
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:36
2021-06-03T14:36
2021-06-03T16:39
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей мордашов
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов."Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом... Очень существенная сумма", - сказал Мордашов в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.Мордашов заявил, что российские металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить. "При этом я хочу подчеркнуть, что очень важно при принятии этих решений сохранить здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Потому что в конечном счете если это произойдет, мы все за это заплатим. И любые меры, искажающие рынок, такие как экспортная пошлина, специальные налоги – могут повлечь тяжелые последствия для индустрии", - добавил он."Какие решения будут приняты по росту налогообложения – не знаю, но я надеюсь, они будут приниматься с учетом всех обстоятельств и не будут носить негативного для экономики характера", - заключил Мордашов.Кроме того, металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию внутри страны."Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", - сказал Мордашов, отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов."Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей мордашов, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов
.
"Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом... Очень существенная сумма", - сказал Мордашов в интервью "России 24
" в кулуарах ПМЭФ
.
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
Мордашов заявил, что российские металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить.
"Мы будем платить те налоги, которые предписывает нам закон. Если такие решения будут приняты и законодательство будет пересмотрено, и будут другие ставки и другие принципы налогообложения – очевидно, мы будем платить по этим принципам, по этим правилам", - сообщил Мордашов.
"При этом я хочу подчеркнуть, что очень важно при принятии этих решений сохранить здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Потому что в конечном счете если это произойдет, мы все за это заплатим. И любые меры, искажающие рынок, такие как экспортная пошлина, специальные налоги – могут повлечь тяжелые последствия для индустрии", - добавил он.
"Какие решения будут приняты по росту налогообложения – не знаю, но я надеюсь, они будут приниматься с учетом всех обстоятельств и не будут носить негативного для экономики характера", - заключил Мордашов.
Кроме того, металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию внутри страны.
"Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", - сказал Мордашов, отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов.
"Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.