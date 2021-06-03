Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sverkhdokhody-1735438404.html
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов - РИА Новости, 03.06.2021
Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:36
2021-06-03T16:39
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
алексей мордашов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469714_0:149:2975:1822_1920x0_80_0_0_33eb9a34b06b778d48c01ebe12b2de77.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов."Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом... Очень существенная сумма", - сказал Мордашов в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.Мордашов заявил, что российские металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить. "При этом я хочу подчеркнуть, что очень важно при принятии этих решений сохранить здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Потому что в конечном счете если это произойдет, мы все за это заплатим. И любые меры, искажающие рынок, такие как экспортная пошлина, специальные налоги – могут повлечь тяжелые последствия для индустрии", - добавил он."Какие решения будут приняты по росту налогообложения – не знаю, но я надеюсь, они будут приниматься с учетом всех обстоятельств и не будут носить негативного для экономики характера", - заключил Мордашов.Кроме того, металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию внутри страны."Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", - сказал Мордашов, отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов."Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html
https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469714_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8eed9f8a332a54ef9a5641a81019ed0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей мордашов, экономика

Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

14:36 03.06.2021 (обновлено: 16:39 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Сессии. День второй
ПМЭФ-2021. Сессии. День второй - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.
"Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом... Очень существенная сумма", - сказал Мордашов в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ.
Розлив файнштейна в плавильном цехе завода Норильский никель в Никеле - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:25
В Кремле призвали не искать виновных в сверхприбылях металлургов
В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
Мордашов заявил, что российские металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить.
"Мы будем платить те налоги, которые предписывает нам закон. Если такие решения будут приняты и законодательство будет пересмотрено, и будут другие ставки и другие принципы налогообложения – очевидно, мы будем платить по этим принципам, по этим правилам", - сообщил Мордашов.
"При этом я хочу подчеркнуть, что очень важно при принятии этих решений сохранить здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Потому что в конечном счете если это произойдет, мы все за это заплатим. И любые меры, искажающие рынок, такие как экспортная пошлина, специальные налоги – могут повлечь тяжелые последствия для индустрии", - добавил он.
"Какие решения будут приняты по росту налогообложения – не знаю, но я надеюсь, они будут приниматься с учетом всех обстоятельств и не будут носить негативного для экономики характера", - заключил Мордашов.
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:28
Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
Кроме того, металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию внутри страны.
"Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", - сказал Мордашов, отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов.
"Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей МордашовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния