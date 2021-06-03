https://ria.ru/20210603/sverkhdokhody-1735438404.html

Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов - РИА Новости, 03.06.2021

Мордашов прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов

Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:36

2021-06-03T14:36

2021-06-03T16:39

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

алексей мордашов

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469714_0:149:2975:1822_1920x0_80_0_0_33eb9a34b06b778d48c01ebe12b2de77.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов."Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом... Очень существенная сумма", - сказал Мордашов в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ.В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства - не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.Мордашов заявил, что российские металлурги готовы платить более высокие налоги, если власти решат их повысить. "При этом я хочу подчеркнуть, что очень важно при принятии этих решений сохранить здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Потому что в конечном счете если это произойдет, мы все за это заплатим. И любые меры, искажающие рынок, такие как экспортная пошлина, специальные налоги – могут повлечь тяжелые последствия для индустрии", - добавил он."Какие решения будут приняты по росту налогообложения – не знаю, но я надеюсь, они будут приниматься с учетом всех обстоятельств и не будут носить негативного для экономики характера", - заключил Мордашов.Кроме того, металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию внутри страны."Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", - сказал Мордашов, отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов."Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903286.html

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), алексей мордашов, экономика