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Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков
Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков - РИА Новости, 03.06.2021
Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков
Настоятель и звонарь храма в Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, в деле фигурируют... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:59
2021-06-03T14:01
религия
следственный комитет россии (ск рф)
еврейская автономная область
происшествия
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ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Настоятель и звонарь храма в Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, в деле фигурируют шесть статей Уголовного кодекса, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница, заподозрившая неладное с настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.После задержания у священника прошел обыск, в ходе которого, как отмечал источник агентства, была изъята коллекция "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - звонарь Сергей Моос. Работу с послушниками Спиридон вел с 2007-го.Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе, младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу.Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики."И все это - с несовершеннолетними. Всего в деле фигурируют 53 мальчика, которым на момент преступлений было от 12 до 16 лет", - заключил собеседник агентства.Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания, кроме того, первый также отстранен церковью от служения. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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религия, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, происшествия

Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков

13:59 03.06.2021 (обновлено: 14:01 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Настоятель и звонарь храма в Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, в деле фигурируют шесть статей Уголовного кодекса, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница, заподозрившая неладное с настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
После задержания у священника прошел обыск, в ходе которого, как отмечал источник агентства, была изъята коллекция "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - звонарь Сергей Моос. Работу с послушниками Спиридон вел с 2007-го.
"Уже прошло несколько заседаний суда. Священника Абрамова судят по шести статьям. В их числе - за мужеложство и половое сношение с несовершеннолетними. В некоторых статьях рассматривается сразу по несколько эпизодов. Звонаря Мооса судят по одной статье, но сразу с пяти эпизодами – это "Насильственные действия сексуального характера с несовершеннолетними", - сказал собеседник агентства.
Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе, младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу.
Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики.
"И все это - с несовершеннолетними. Всего в деле фигурируют 53 мальчика, которым на момент преступлений было от 12 до 16 лет", - заключил собеседник агентства.
Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания, кроме того, первый также отстранен церковью от служения. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.
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РелигияСледственный комитет России (СК РФ)Еврейская автономная областьПроисшествия
 
 
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