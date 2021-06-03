https://ria.ru/20210603/sud-1735427917.html

Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков

Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков - РИА Новости, 03.06.2021

Источник: в ЕАО священника и звонаря судят за растление 53 мальчиков

Настоятель и звонарь храма в Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, в деле фигурируют... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:59

2021-06-03T13:59

2021-06-03T14:01

религия

следственный комитет россии (ск рф)

еврейская автономная область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg

ХАБАРОВСК, 3 июн — РИА Новости. Настоятель и звонарь храма в Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков, в деле фигурируют шесть статей Уголовного кодекса, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница, заподозрившая неладное с настоятелем храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.После задержания у священника прошел обыск, в ходе которого, как отмечал источник агентства, была изъята коллекция "предметов далеко не духовного предназначения". При этом следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник - звонарь Сергей Моос. Работу с послушниками Спиридон вел с 2007-го.Среди прочего речь идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе, младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу.Кроме того, иеромонах, по данным следствия, систематически (десять эпизодов) употреблял с детьми алкоголь и наркотики."И все это - с несовершеннолетними. Всего в деле фигурируют 53 мальчика, которым на момент преступлений было от 12 до 16 лет", - заключил собеседник агентства.Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания, кроме того, первый также отстранен церковью от служения. Комментариями защиты РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, следственный комитет россии (ск рф), еврейская автономная область, происшествия