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Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции
Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции - РИА Новости, 03.06.2021
Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции
Приморский краевой суд в четверг отменил постановление Ленинского районного суда о назначении жительнице Владивостока штрафа в 200 тысяч рублей за участие в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:06
2021-06-03T11:06
россия
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отменил постановление Ленинского районного суда о назначении жительнице Владивостока штрафа в 200 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде.Ленинский районный суд 23 марта назначил активистке Анастасии Капитоновой штраф в 200 тысяч рублей по ч. 8 статьи 20.2. (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Суд установил, что Капитонова 31 января не исполнила требование сотрудников полиции отказаться от участия в публичном мероприятии и покинуть место его проведения.Адвокат Капитоновой Дмитрий Зубарев сообщил РИА Новости, что краевой суд согласился со стороной защиты и признал нарушение процессуального права в районном суде."К рассмотрению по существу не переходили. Будет новое рассмотрение с самого начала, где уже исследуем все доказательства, подтверждающие отсутствие состава правонарушения в действиях Анастасии Капитоновой, и будем добиваться прекращения производства по делу", - сказал Зубарев.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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россия, владивосток, происшествия

Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции

11:06 03.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отменил постановление Ленинского районного суда о назначении жительнице Владивостока штрафа в 200 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде.
Ленинский районный суд 23 марта назначил активистке Анастасии Капитоновой штраф в 200 тысяч рублей по ч. 8 статьи 20.2. (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Суд установил, что Капитонова 31 января не исполнила требование сотрудников полиции отказаться от участия в публичном мероприятии и покинуть место его проведения.
"Постановление (районного суда) отменено с возвращением дела на новое рассмотрение в Ленинский районный суд", - сказал представитель краевого суда.
Адвокат Капитоновой Дмитрий Зубарев сообщил РИА Новости, что краевой суд согласился со стороной защиты и признал нарушение процессуального права в районном суде.
"К рассмотрению по существу не переходили. Будет новое рассмотрение с самого начала, где уже исследуем все доказательства, подтверждающие отсутствие состава правонарушения в действиях Анастасии Капитоновой, и будем добиваться прекращения производства по делу", - сказал Зубарев.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.
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