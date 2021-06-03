https://ria.ru/20210603/sud-1735379976.html

Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции

Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции - РИА Новости, 03.06.2021

Суд отменил штраф жительнице Владивостока за участие в незаконной акции

Приморский краевой суд в четверг отменил постановление Ленинского районного суда о назначении жительнице Владивостока штрафа в 200 тысяч рублей за участие в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:06

2021-06-03T11:06

2021-06-03T11:06

россия

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Приморский краевой суд в четверг отменил постановление Ленинского районного суда о назначении жительнице Владивостока штрафа в 200 тысяч рублей за участие в несогласованной акции 31 января, сообщили РИА Новости в суде.Ленинский районный суд 23 марта назначил активистке Анастасии Капитоновой штраф в 200 тысяч рублей по ч. 8 статьи 20.2. (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга). Суд установил, что Капитонова 31 января не исполнила требование сотрудников полиции отказаться от участия в публичном мероприятии и покинуть место его проведения.Адвокат Капитоновой Дмитрий Зубарев сообщил РИА Новости, что краевой суд согласился со стороной защиты и признал нарушение процессуального права в районном суде."К рассмотрению по существу не переходили. Будет новое рассмотрение с самого начала, где уже исследуем все доказательства, подтверждающие отсутствие состава правонарушения в действиях Анастасии Капитоновой, и будем добиваться прекращения производства по делу", - сказал Зубарев.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.

https://ria.ru/20210601/podrostki-1735032176.html

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россия, владивосток, происшествия