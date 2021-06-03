https://ria.ru/20210603/subsidii-1735406765.html
В Москве в 2020 году одобрили 94% заявок на субсидии от промпредприятий
В Москве в 2020 году одобрили 94% заявок на субсидии от промпредприятий - РИА Новости, 03.06.2021
В Москве в 2020 году одобрили 94% заявок на субсидии от промпредприятий
Власти Москвы в 2020 году одобрили 94% заявок на получение субсидии, поступивших от промышленных предприятий столицы, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:44
2021-06-03T12:44
2021-06-03T12:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
коммерческая недвижимость
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Москвы в 2020 году одобрили 94% заявок на получение субсидии, поступивших от промышленных предприятий столицы, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он напомнил о том, что Москва оказывает промышленникам широкий спектр поддержки: от подбора площадки под локализацию производства до прямой финансовой помощи.Он отметил, что на получение субсидий могут претендовать все промышленные предприятия столицы, в том числе организации со статусом промкомплекса, технопарка и промышленного парка. По словам Прохорова, Москва предоставляет субсидии промпредприятиям с 2012 года, за это время общая сумма одобренных заявок превысила 3,3 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коммерческая недвижимость, петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, пмэф, экономика