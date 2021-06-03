https://ria.ru/20210603/stroitelstvo-1735485966.html

Новую школу построят в Оренбурге в 2022 году

Новую школу построят в Оренбурге в 2022 году - РИА Новости, 03.06.2021

Новую школу построят в Оренбурге в 2022 году

Новую школу построят в 2022 году в Оренбурге, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:54

2021-06-03T17:54

2021-06-03T18:06

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Новую школу построят в 2022 году в Оренбурге, сообщает пресс-служба областного правительства.Регион благодаря участию в государственной программе "Развитие образования" получит на эти цели федеральную субсидию в размере 788 миллионов рублей. "Для нас очень важна поддержка из федерального бюджета. Благодаря этому уже до конца 2022 года мы сможем завершить строительство школы на улице Весенней в Южном поселке",- сказал губернатор области Денис Паслер. Глава региона напомнил, что к нему не раз обращались жители микрорайона с просьбой открыть там новую школу. "Её ждут люди, и у меня нет сомнений, что школа будет востребована", - отметил Паслер.В пресс-службе напомнили, что федеральное правительство планирует в ближайшие три года поддержать строительство и переоснащение учебных заведений для более чем 640 тысяч российских школьников.Распределением субсидий регионам занимается Минпросвещения РФ. Заявка на строительство школы в поселке Южном Оренбурга, подготовленная по поручению губернатора Дениса Паслера, стала одним их первых региональных проектов, получивших федеральную поддержку. В пресс-службе также отметили, что Оренбургская область продолжит участие в новых этапах конкурсного отбора.

https://ria.ru/20210525/blagoustroystvo-1733818005.html

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денис паслер