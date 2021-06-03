https://ria.ru/20210603/srok-1735401704.html

Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения

Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения - РИА Новости, 03.06.2021

Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 7,5 годам колонии бывшую заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину за мошенничество более чем на 150... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:28

2021-06-03T12:28

2021-06-03T12:30

москва

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

происшествия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 7,5 годам колонии бывшую заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину за мошенничество более чем на 150 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как сообщали в МВД РФ, афера была провернута в подмосковном управлении Росимущества и была связана с тем, что деньги плательщиков, неверно указывавших реквизиты, зачислялись в раздел "невыясненных платежей" федерального бюджета.Вместо того, чтобы возвращать их, Паткина с соучастниками, как выяснило следствие, по фиктивным документам выводила их в подконтрольные фирмы.В рамках гражданского иска суд взыскал с нее в пользу бюджета свыше 154,5 миллиона рублей.Паткина работала в системе Росимущества с 2004 года. В 2017 году была назначена на должность замруководителя ведомства, в декабре того же года арестована, а в октябре 2019-го освобождена от должности "по собственной просьбе".Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.

https://ria.ru/20210419/khischeniya-1728975634.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия