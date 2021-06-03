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Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения
Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения - РИА Новости, 03.06.2021
Экс-замглавы Росимущества Паткина получила срок за миллионные хищения
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 7,5 годам колонии бывшую заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину за мошенничество более чем на 150... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:28
2021-06-03T12:28
2021-06-03T12:30
москва
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
происшествия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к 7,5 годам колонии бывшую заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину за мошенничество более чем на 150 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как сообщали в МВД РФ, афера была провернута в подмосковном управлении Росимущества и была связана с тем, что деньги плательщиков, неверно указывавших реквизиты, зачислялись в раздел "невыясненных платежей" федерального бюджета.Вместо того, чтобы возвращать их, Паткина с соучастниками, как выяснило следствие, по фиктивным документам выводила их в подконтрольные фирмы.В рамках гражданского иска суд взыскал с нее в пользу бюджета свыше 154,5 миллиона рублей.Паткина работала в системе Росимущества с 2004 года. В 2017 году была назначена на должность замруководителя ведомства, в декабре того же года арестована, а в октябре 2019-го освобождена от должности "по собственной просьбе".Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.
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москва, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), происшествия
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Мещанский суд Москвы
в четверг приговорил к 7,5 годам колонии бывшую заместителя руководителя Росимущества
Елену Паткину за мошенничество более чем на 150 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как сообщали в МВД РФ, афера была провернута в подмосковном управлении Росимущества и была связана с тем, что деньги плательщиков, неверно указывавших реквизиты, зачислялись в раздел "невыясненных платежей" федерального бюджета.
Вместо того, чтобы возвращать их, Паткина с соучастниками, как выяснило следствие, по фиктивным документам выводила их в подконтрольные фирмы.
"Паткиной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Она взята под стражу в зале суда", - сказали в пресс-службе.
В рамках гражданского иска суд взыскал с нее в пользу бюджета свыше 154,5 миллиона рублей.
Паткина работала в системе Росимущества с 2004 года. В 2017 году была назначена на должность замруководителя ведомства, в декабре того же года арестована, а в октябре 2019-го освобождена от должности "по собственной просьбе".
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.