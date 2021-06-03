https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735514001.html

Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг

Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг - РИА Новости, 03.06.2021

Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг

Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины подписано в четверг РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:34

2021-06-03T20:34

2021-06-03T22:07

игорь руденя

пмэф

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ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение предусматривает создание единого вертикально-интегрированного холдинга по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. В частности, на территории Андреапольского муниципального округа будет построен завод по глубокой переработке древесины.В течение шести лет в реализацию инвестиционного проекта планируется вложить два миллиарда рублей и создать свыше 390 новых рабочих мест.На высокотехнологичном производстве планируется выпускать широкий ассортимент продукции из древесины – топливные брикеты, древесный уголь и сухие фасованные дрова по европейским стандартам, шпон, фанеру, пиломатериалы и погонажные изделия."Для Андреапольского муниципального округа создание холдинга открывает новые возможности в развитии экономики, создании привлекательных условий для работы местного населения", - сказал подписавшнй документ губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735414996.html

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игорь руденя, пмэф