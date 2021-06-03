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Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг
Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг - РИА Новости, 03.06.2021
Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины подписано в четверг РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:34
2021-06-03T22:07
игорь руденя
пмэф
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ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.Соглашение предусматривает создание единого вертикально-интегрированного холдинга по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. В частности, на территории Андреапольского муниципального округа будет построен завод по глубокой переработке древесины.В течение шести лет в реализацию инвестиционного проекта планируется вложить два миллиарда рублей и создать свыше 390 новых рабочих мест.На высокотехнологичном производстве планируется выпускать широкий ассортимент продукции из древесины – топливные брикеты, древесный уголь и сухие фасованные дрова по европейским стандартам, шпон, фанеру, пиломатериалы и погонажные изделия."Для Андреапольского муниципального округа создание холдинга открывает новые возможности в развитии экономики, создании привлекательных условий для работы местного населения", - сказал подписавшнй документ губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
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игорь руденя, пмэф

Руденя: в Тверской области создадут деревоперерабатывающий холдинг

20:34 03.06.2021 (обновлено: 22:07 03.06.2021)
 
© Пресс-служба правительства Тверской областиСоглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины
Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО Новая транспортная компания в сфере глубокой переработки древесины
© Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве между правительством Тверской области и ООО "Новая транспортная компания" в сфере глубокой переработки древесины подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение предусматривает создание единого вертикально-интегрированного холдинга по переработке хвойной и лиственной древесины полного цикла. В частности, на территории Андреапольского муниципального округа будет построен завод по глубокой переработке древесины.
Правительство Тверской области и ООО Герс Технолоджи - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 13:13Тверская область
Руденя: в Верхневолжье создадут центр выпуска нефтегазового оборудования
В течение шести лет в реализацию инвестиционного проекта планируется вложить два миллиарда рублей и создать свыше 390 новых рабочих мест.
На высокотехнологичном производстве планируется выпускать широкий ассортимент продукции из древесины – топливные брикеты, древесный уголь и сухие фасованные дрова по европейским стандартам, шпон, фанеру, пиломатериалы и погонажные изделия.
"Для Андреапольского муниципального округа создание холдинга открывает новые возможности в развитии экономики, создании привлекательных условий для работы местного населения", - сказал подписавшнй документ губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
 
Игорь РуденяПМЭФ
 
 
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