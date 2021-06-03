https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735356480.html

Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах

Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах - РИА Новости, 03.06.2021

Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах

Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:19

2021-06-03T08:19

2021-06-03T08:19

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

bp plc.

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735356446_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_43b960a836b5738c98c1daa205892847.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ."Да, мы рассматриваем такую возможность", - ответил Кэмпбелл на вопрос о том, думает ли компания об участии в проектах в России по поглощению углекислого газа (CCS), возобновляемым источникам энергии и водороду.Кэмпбелл отметил, что самым важным моментом для компании является соглашение по низкоуглеродному сотрудничеству с "Роснефтью", которое как раз покрывает CCS, ВИЭ, водород."Мы рассматриваем все эти направления. В некоторых случаях мы можем выбрать техническое сотрудничество, поддержать то, что они ("Роснефть" - ред.) делают. В других случаях мы можем инвестировать в совершенно новый проект", - добавил он.В феврале BP и "Роснефть" подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных "зеленых" проектах. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение ВИЭ, использование CCS, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/shulginov-1735111868.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, bp plc., экономика