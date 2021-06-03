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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/sotrudnichestvo-1735356480.html
Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах
Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах - РИА Новости, 03.06.2021
Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах
Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:19
2021-06-03T08:19
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
bp plc.
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ."Да, мы рассматриваем такую возможность", - ответил Кэмпбелл на вопрос о том, думает ли компания об участии в проектах в России по поглощению углекислого газа (CCS), возобновляемым источникам энергии и водороду.Кэмпбелл отметил, что самым важным моментом для компании является соглашение по низкоуглеродному сотрудничеству с "Роснефтью", которое как раз покрывает CCS, ВИЭ, водород."Мы рассматриваем все эти направления. В некоторых случаях мы можем выбрать техническое сотрудничество, поддержать то, что они ("Роснефть" - ред.) делают. В других случаях мы можем инвестировать в совершенно новый проект", - добавил он.В феврале BP и "Роснефть" подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных "зеленых" проектах. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение ВИЭ, использование CCS, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/shulginov-1735111868.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, bp plc., экономика

Глава BP рассказал о перспективах участия в совместных с Россией проектах

08:19 03.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент ВР в России Дэвид Кэмпбелл
Президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Британская BP рассматривает возможности участия в проектах СПГ, ВИЭ и водорода в России, особенно с "Роснефтью", рассказал РИА Новости глава BP Россия Дэвид Кэмпбелл на полях ПМЭФ.
"Да, мы рассматриваем такую возможность", - ответил Кэмпбелл на вопрос о том, думает ли компания об участии в проектах в России по поглощению углекислого газа (CCS), возобновляемым источникам энергии и водороду.
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Кэмпбелл отметил, что самым важным моментом для компании является соглашение по низкоуглеродному сотрудничеству с "Роснефтью", которое как раз покрывает CCS, ВИЭ, водород.
"Мы рассматриваем все эти направления. В некоторых случаях мы можем выбрать техническое сотрудничество, поддержать то, что они ("Роснефть" - ред.) делают. В других случаях мы можем инвестировать в совершенно новый проект", - добавил он.
В феврале BP и "Роснефть" подписали соглашение о низкоуглеродном сотрудничестве и совместных "зеленых" проектах. Компании сосредоточатся на нескольких направлениях: углеродный менеджмент, сокращение и предотвращение выбросов метана, повышение энергоэффективности, применение ВИЭ, использование CCS, развитие водородного бизнеса, разработка топлива с улучшенными экологическими показателями, изучение лесных поглощающих систем и оборота компенсационных углеродных квот.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьBP Plc.Экономика
 
 
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