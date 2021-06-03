https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html

Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции

Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции - РИА Новости, 03.06.2021

Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ 2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T16:01

2021-06-03T16:01

2021-06-03T16:01

новости подмосковья

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

пмэф

экономика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ 2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства и промышленного производства, сообщает пресс-служба правительства региона."Новые рабочие места недалеко от дома и инвестиции в экономику Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев на #ПМЭФ2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, с/х и промышленного производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городском округе Домодедово построят оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года компания "Трио-Инвест" создаст порядка 400 рабочих мест, вложит свыше 10 миллиардов рублей.Также указывается, что Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе в 2023 году построит металлургический комплекс, будут выпускать бесшовные трубы. Их планируют поставлять таким компаниям, как "Газпром" и "Роснефть".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/syr-1735305509.html

московская область (подмосковье)

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петербургский международный экономический форум (фонд), андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф, экономика