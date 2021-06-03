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https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735459770.html
Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции
Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции - РИА Новости, 03.06.2021
Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ 2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:01
2021-06-03T16:01
новости подмосковья
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
пмэф
экономика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ 2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства и промышленного производства, сообщает пресс-служба правительства региона."Новые рабочие места недалеко от дома и инвестиции в экономику Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев на #ПМЭФ2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, с/х и промышленного производства", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городском округе Домодедово построят оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года компания "Трио-Инвест" создаст порядка 400 рабочих мест, вложит свыше 10 миллиардов рублей.Также указывается, что Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе в 2023 году построит металлургический комплекс, будут выпускать бесшовные трубы. Их планируют поставлять таким компаниям, как "Газпром" и "Роснефть".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), андрей воробьев, московская область (подмосковье), пмэф, экономика

Соглашения на ПМЭФ обеспечат Подмосковью новые рабочие места и инвестиции

16:01 03.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТоржественное открытие ПМЭФ-2021
Торжественное открытие ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ 2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, сельского хозяйства и промышленного производства, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Новые рабочие места недалеко от дома и инвестиции в экономику Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев на #ПМЭФ2021 подписал ряд соглашений с крупными российскими и иностранными компаниями по реализации проектов в сфере фармацевтики, с/х и промышленного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городском округе Домодедово построят оптово-распределительный центр по хранению, переработке и упаковке сельскохозяйственной продукции. К осени 2026 года компания "Трио-Инвест" создаст порядка 400 рабочих мест, вложит свыше 10 миллиардов рублей.
"Заключен меморандум с Фондом "НИР", агрохолдингом "Мираторг" и правительством Брянской области о совместной реализации проектов в сфере селекции и генетики сельскохозяйственных животных", - отмечается в релизе.
Также указывается, что Загорский трубный завод в Сергиево-Посадском городском округе в 2023 году построит металлургический комплекс, будут выпускать бесшовные трубы. Их планируют поставлять таким компаниям, как "Газпром" и "Роснефть".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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На стенде Подмосковья на ПМЭФ представят рекордное количество сыра
 
Новости ПодмосковьяПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ПМЭФЭкономика
 
 
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