https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735424398.html
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке - РИА Новости, 03.06.2021
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке
Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:43
2021-06-03T13:43
2021-06-03T13:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр салтанов
александр прохоров
москва
пмэф
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Документ о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральным директором Центра "Моспром" Натальей Шуваловой и председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым. Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте."Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов США, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 миллиарда долларов США, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 миллиарда долларов США", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, осуществляют для компаний индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки. Кроме того, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр салтанов, александр прохоров, москва, пмэф, экономика
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
.
Документ о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ
) генеральным директором Центра "Моспром" Натальей Шуваловой и председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым
. Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте.
"Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку
составил 2,37 миллиарда долларов США
, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 миллиарда долларов США, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 миллиарда долларов США", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
, чьи слова приводятся в сообщении.
По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.
"Объединение усилий АЭССА и региональных центров поддержки бизнеса, совместное продвижение бизнес-повестки российских компаний на африканском континенте позволит нам предложить африканским партнерам более широкий спектр взаимодействия для выстраивания долгосрочного взаимовыгодного партнёрства", – отметил председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов.
Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, осуществляют для компаний индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки. Кроме того, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.