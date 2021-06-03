https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735424398.html

Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке

Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке - РИА Новости, 03.06.2021

Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке

Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:43

2021-06-03T13:43

2021-06-03T13:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр салтанов

александр прохоров

москва

пмэф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593657543_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5d46ab0cb2f01e78e1c8d8bea3f8487a.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Документ о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральным директором Центра "Моспром" Натальей Шуваловой и председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым. Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте."Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов США, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 миллиарда долларов США, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 миллиарда долларов США", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, осуществляют для компаний индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки. Кроме того, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210319/telemost-1602048746.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), александр салтанов, александр прохоров, москва, пмэф, экономика