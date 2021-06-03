Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210603/soglasheniya-1735424398.html
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке - РИА Новости, 03.06.2021
Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке
Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:43
2021-06-03T13:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр салтанов
александр прохоров
москва
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593657543_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_5d46ab0cb2f01e78e1c8d8bea3f8487a.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Документ о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральным директором Центра "Моспром" Натальей Шуваловой и председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым. Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте."Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов США, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 миллиарда долларов США, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 миллиарда долларов США", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, осуществляют для компаний индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки. Кроме того, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210319/telemost-1602048746.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593657543_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25a98adacb1ca9078c0844466c4a858f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), александр салтанов, александр прохоров, москва, пмэф, экономика

Москва подписала соглашение о продвижении товаров в Африке

13:43 03.06.2021
 
© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Моспром
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Центр "Моспром", подведомственный столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, и Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА) займутся совместным продвижением московских товаров на африканском континенте, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Документ о сотрудничестве был подписан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральным директором Центра "Моспром" Натальей Шуваловой и председателем Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александром Салтановым. Соглашение нацелено на эффективную реализацию совместных проектов и создание благоприятных условий для продвижения продукции промышленных и агропромышленных компаний Москвы на африканском континенте.
"Рынок африканских стран обладает высоким экспортным потенциалом для московских компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов США, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. В общей структуре большая часть приходится на промышленный экспорт – 1,44 миллиарда долларов США, экспорт продукции агропромышленного комплекса составляет 0,93 миллиарда долларов США", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, чьи слова приводятся в сообщении.
По мнению экспертов Центра "Моспром", одной из наиболее перспективных групп товаров, в которых нуждается континент, являются строительные материалы и технологии. Также в странах Африки сохраняется высокий спрос на товары агропромышленного комплекса, среди которых молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия, готовые корма для животных и даже рыба, несмотря на то, что у многих стран есть доступ к водным ресурсам и океану. При этом среди самых популярных столичных товаров продукция промышленного экспорта – автотехника, механическое оборудование и комплектующие к нему, радиолокационная техника, контрольные и измерительные приборы, а также вакцины.
"Объединение усилий АЭССА и региональных центров поддержки бизнеса, совместное продвижение бизнес-повестки российских компаний на африканском континенте позволит нам предложить африканским партнерам более широкий спектр взаимодействия для выстраивания долгосрочного взаимовыгодного партнёрства", – отметил председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Александр Салтанов.
Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Его эксперты анализируют целевые рынки для столичных производителей, осуществляют для компаний индивидуальную аналитику, которая определяет наиболее эффективную стратегию выхода производителя на зарубежные рынки. Кроме того, в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие столичных компаний в международных выставках и бизнес-миссиях.
Участники Первого международного телемоста MOSCOW — AFRICA 2021 - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 19:04Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Телемост "Москва-Африка" обозначил курс на развитие сотрудничества
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр СалтановАлександр ПрохоровМоскваПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния