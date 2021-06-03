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Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона
Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона - РИА Новости, 03.06.2021
Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона
Власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с АНО "Цифровая экономика" о внедрении в... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:19
2021-06-03T19:19
2021-06-03T19:19
оренбургская область
денис паслер
пмэф
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ОРЕНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с АНО "Цифровая экономика" о внедрении в работу региона цифровых технологий, сообщает пресс-служба областного правительства."Документ положит начало сотрудничеству по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Оренбуржья",- говорится в сообщении."В приоритете – разработка проектов, обладающих явным социальным или экономическим эффектом. В конечном счете мы получим новые электронные сервисы и продукты, которые сделают жизнь оренбуржцев комфортнее", - отметил после подписания документа губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Пресс-служба уточняет, что в этом году в регионе благодаря национальной программе "Цифровая экономика" связь появится в 38 малонаселенных пунктах.Благодаря развитию цифровых сервисов регион занял в прошлом году восьмое место среди регионов России по использованию населениям государственным услуг в электронной форме в 2020 году.
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денис паслер, пмэф
ОРЕНБУРГ, 3 июн - РИА Новости
. Власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
) подписали соглашение с АНО "Цифровая экономика" о внедрении в работу региона цифровых технологий, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Документ положит начало сотрудничеству по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Оренбуржья",- говорится в сообщении.
"В приоритете – разработка проектов, обладающих явным социальным или экономическим эффектом. В конечном счете мы получим новые электронные сервисы и продукты, которые сделают жизнь оренбуржцев комфортнее", - отметил после подписания документа губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Пресс-служба уточняет, что в этом году в регионе благодаря национальной программе "Цифровая экономика" связь появится в 38 малонаселенных пунктах.
Благодаря развитию цифровых сервисов регион занял в прошлом году восьмое место среди регионов России по использованию населениям государственным услуг в электронной форме в 2020 году.