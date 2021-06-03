https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735506525.html

Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона

Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона - РИА Новости, 03.06.2021

Оренбуржье на ПМЭФ подписало соглашение о цифровизации региона

Власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с АНО "Цифровая экономика" о внедрении в... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:19

2021-06-03T19:19

2021-06-03T19:19

оренбургская область

денис паслер

пмэф

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ОРЕНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с АНО "Цифровая экономика" о внедрении в работу региона цифровых технологий, сообщает пресс-служба областного правительства."Документ положит начало сотрудничеству по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении Оренбуржья",- говорится в сообщении."В приоритете – разработка проектов, обладающих явным социальным или экономическим эффектом. В конечном счете мы получим новые электронные сервисы и продукты, которые сделают жизнь оренбуржцев комфортнее", - отметил после подписания документа губернатор Оренбургской области Денис Паслер.Пресс-служба уточняет, что в этом году в регионе благодаря национальной программе "Цифровая экономика" связь появится в 38 малонаселенных пунктах.Благодаря развитию цифровых сервисов регион занял в прошлом году восьмое место среди регионов России по использованию населениям государственным услуг в электронной форме в 2020 году.

https://ria.ru/20210531/rezidenty-1734917561.html

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2021

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денис паслер, пмэф