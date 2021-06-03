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ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"

ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети" - РИА Новости, 03.06.2021

ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"

Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:46

2021-06-03T14:46

2021-06-03T15:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". Как сообщает пресс-служба банка, согласно условиям соглашения ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов.Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников компании и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами "Россетей" для повышения эффективности деятельности, в том числе с применением современных цифровых технологий и платформенных решений. В соответствии с соглашением банк также участвует в разработке и внедрении интеграционных решений учетных систем "Россетей" по технологиям Host-To-Host и в процессах цифровой трансформации компании, включая сотрудничество в применении технологий блокчейн в сфере электроэнергетики. Пресс-служба напоминает, что ПСБ начал активное сотрудничество с компанией "Россети" в 2018 году, предоставляя оператору услуги по кредитованию, лизингу, факторингу и размещению депозитов. На текущий момент объем лимитов кредитования компании в банке составляет порядка 54 миллиардов рублей, объем лимитов факторинга – свыше 8 миллиардов рублей, лизинга – свыше 7 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html

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банк псб, россети, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика