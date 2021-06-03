https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735440678.html
ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"
ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети" - РИА Новости, 03.06.2021
ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"
Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:46
2021-06-03T14:46
2021-06-03T15:07
банк псб
россети
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". Как сообщает пресс-служба банка, согласно условиям соглашения ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов.Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников компании и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами "Россетей" для повышения эффективности деятельности, в том числе с применением современных цифровых технологий и платформенных решений. В соответствии с соглашением банк также участвует в разработке и внедрении интеграционных решений учетных систем "Россетей" по технологиям Host-To-Host и в процессах цифровой трансформации компании, включая сотрудничество в применении технологий блокчейн в сфере электроэнергетики. Пресс-служба напоминает, что ПСБ начал активное сотрудничество с компанией "Россети" в 2018 году, предоставляя оператору услуги по кредитованию, лизингу, факторингу и размещению депозитов. На текущий момент объем лимитов кредитования компании в банке составляет порядка 54 миллиардов рублей, объем лимитов факторинга – свыше 8 миллиардов рублей, лизинга – свыше 7 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210527/reyting-1734380681.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, россети, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети".
Как сообщает пресс-служба банка, согласно условиям соглашения ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов.
Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников компании и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами "Россетей
" для повышения эффективности деятельности, в том числе с применением современных цифровых технологий и платформенных решений.
В соответствии с соглашением банк также участвует в разработке и внедрении интеграционных решений учетных систем "Россетей" по технологиям Host-To-Host и в процессах цифровой трансформации компании, включая сотрудничество в применении технологий блокчейн в сфере электроэнергетики.
"Обслуживание компаний энергетического сектора является одним из приоритетных направлений деятельности для ПСБ, и мы намерены планомерно наращивать наше сотрудничество с лидерами рынка. Подписание этого соглашения подтверждает статус ПСБ как опорного банка одного из крупнейших электросетевых операторов в мире. Мы планируем и в дальнейшем предлагать компании оптимальные финансовые решения, способствуя реализации её стратегических задач по расширению бизнеса на российском и международном рынках", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, поставивший подпись под соглашением.
Пресс-служба напоминает, что ПСБ начал активное сотрудничество с компанией "Россети" в 2018 году, предоставляя оператору услуги по кредитованию, лизингу, факторингу и размещению депозитов. На текущий момент объем лимитов кредитования компании в банке составляет порядка 54 миллиардов рублей, объем лимитов факторинга – свыше 8 миллиардов рублей, лизинга – свыше 7 миллиардов рублей.