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ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"
ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети" - РИА Новости, 03.06.2021
ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"
Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:46
2021-06-03T15:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети". Как сообщает пресс-служба банка, согласно условиям соглашения ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов.Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников компании и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами "Россетей" для повышения эффективности деятельности, в том числе с применением современных цифровых технологий и платформенных решений. В соответствии с соглашением банк также участвует в разработке и внедрении интеграционных решений учетных систем "Россетей" по технологиям Host-To-Host и в процессах цифровой трансформации компании, включая сотрудничество в применении технологий блокчейн в сфере электроэнергетики. Пресс-служба напоминает, что ПСБ начал активное сотрудничество с компанией "Россети" в 2018 году, предоставляя оператору услуги по кредитованию, лизингу, факторингу и размещению депозитов. На текущий момент объем лимитов кредитования компании в банке составляет порядка 54 миллиардов рублей, объем лимитов факторинга – свыше 8 миллиардов рублей, лизинга – свыше 7 миллиардов рублей.
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банк псб, россети, промсвязьбанк, новости компаний - экономика, экономика

ПСБ заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПАО "Россети"

14:46 03.06.2021 (обновлено: 15:07 03.06.2021)
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Соглашение о стратегическом сотрудничестве заключили на Петербургском международном экономическом форуме ПСБ и ПАО "Россети".
Как сообщает пресс-служба банка, согласно условиям соглашения ПСБ обеспечит комплексное банковское обслуживание компании и ее дочерних обществ. Так, банк будет оказывать финансирование их текущей деятельности и инвестиционных проектов, в том числе с помощью инструментов рынка капитала, предоставлять банковские гарантии и аккредитивы, услуги эскроу-агента, лизинга, расчетно-кассового и факторингового обслуживания, а также банковское сопровождение контрактов.
Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в рамках программ потребительского и ипотечного кредитования сотрудников компании и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами "Россетей" для повышения эффективности деятельности, в том числе с применением современных цифровых технологий и платформенных решений.
В соответствии с соглашением банк также участвует в разработке и внедрении интеграционных решений учетных систем "Россетей" по технологиям Host-To-Host и в процессах цифровой трансформации компании, включая сотрудничество в применении технологий блокчейн в сфере электроэнергетики.
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"Обслуживание компаний энергетического сектора является одним из приоритетных направлений деятельности для ПСБ, и мы намерены планомерно наращивать наше сотрудничество с лидерами рынка. Подписание этого соглашения подтверждает статус ПСБ как опорного банка одного из крупнейших электросетевых операторов в мире. Мы планируем и в дальнейшем предлагать компании оптимальные финансовые решения, способствуя реализации её стратегических задач по расширению бизнеса на российском и международном рынках", - сказал председатель ПСБ Петр Фрадков, поставивший подпись под соглашением.

Пресс-служба напоминает, что ПСБ начал активное сотрудничество с компанией "Россети" в 2018 году, предоставляя оператору услуги по кредитованию, лизингу, факторингу и размещению депозитов. На текущий момент объем лимитов кредитования компании в банке составляет порядка 54 миллиардов рублей, объем лимитов факторинга – свыше 8 миллиардов рублей, лизинга – свыше 7 миллиардов рублей.
 
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