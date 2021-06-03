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ВТБ Капитал Инвестиции и QNB подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ Капитал Инвестиции и QNB подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 03.06.2021
ВТБ Капитал Инвестиции и QNB подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ Капитал Инвестиции и QNB Group, крупнейшая финансовая организация на Ближнем Востоке и в Африке, заключили соглашение в рамках Петербургского международного РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:43
2021-06-03T15:31
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
втб капитал
втб
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции и QNB Group, крупнейшая финансовая организация на Ближнем Востоке и в Африке, заключили соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе Банка ВТБ. Документ подписали главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов и генеральный директор QNB Group - директор по развитию бизнеса группы г-н Юзеф Аль Ниама. На церемонии присутствовали и другие представители высшего руководства с обеих сторон. Соглашение направлено на развитие бизнеса между обеими сторонами, в рамках которого они могут совместно осуществлять различные виды деятельности в области управления инвестициями и предоставлять консультационные услуги на рынках долгового капитала, капитала и недвижимости. Согласно соглашению, QNB и ВТБ совместно запустят катарский и российский фонды для привлечения иностранного капитала на оба рынка и создания ряда предложений для международных инвесторов. Стоит отметить, что QNB обладает значительным опытом управления активами и частным капиталом, и ее команда профессионалов успешно работала над созданием ведущей платформы инвестиционных инструментов, охватывающей инвестиции в акционерный капитал, фиксированный доход, структурированные продукты, недвижимость и биржевые сырьевые товары.Присутствие QNB Group через ее дочерние и ассоциированные компании охватывает более чем 31 страну на трех континентах, предоставляя полный спектр передовых продуктов и услуг. Общее число сотрудников составляет более 27 тысяч человек, которые работают в 1 000 офисах, и сеть банкоматов насчитывает более 4 400 аппаратов."Мы стремимся создавать самые актуальные возможности для наших клиентов, в том числе для диверсификации инвестиций по географическому признаку, и фонд для инвестиций в экономику Катара, уверен, будет востребованным предложением. Также мы стараемся использовать нашу экспертизу на рынках долгового и акционерного капитала и недвижимости в России для привлечения международного финансирования в развитие экономики нашей страны. Уверен, наше сотрудничество с QNB принесет пользу и российской экономике, и активно растущему новому классу российских инвесторов, и рынку розничных инвестиций нашей страны в целом", - отметил Потапов, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), втб капитал, втб, новости компаний - экономика, экономика

ВТБ Капитал Инвестиции и QNB подписали соглашение о сотрудничестве

14:43 03.06.2021 (обновлено: 15:31 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции и QNB Group, крупнейшая финансовая организация на Ближнем Востоке и в Африке, заключили соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в пресс-релизе Банка ВТБ.
Документ подписали главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов и генеральный директор QNB Group - директор по развитию бизнеса группы г-н Юзеф Аль Ниама. На церемонии присутствовали и другие представители высшего руководства с обеих сторон.
Соглашение направлено на развитие бизнеса между обеими сторонами, в рамках которого они могут совместно осуществлять различные виды деятельности в области управления инвестициями и предоставлять консультационные услуги на рынках долгового капитала, капитала и недвижимости. Согласно соглашению, QNB и ВТБ совместно запустят катарский и российский фонды для привлечения иностранного капитала на оба рынка и создания ряда предложений для международных инвесторов. Стоит отметить, что QNB обладает значительным опытом управления активами и частным капиталом, и ее команда профессионалов успешно работала над созданием ведущей платформы инвестиционных инструментов, охватывающей инвестиции в акционерный капитал, фиксированный доход, структурированные продукты, недвижимость и биржевые сырьевые товары.
Присутствие QNB Group через ее дочерние и ассоциированные компании охватывает более чем 31 страну на трех континентах, предоставляя полный спектр передовых продуктов и услуг. Общее число сотрудников составляет более 27 тысяч человек, которые работают в 1 000 офисах, и сеть банкоматов насчитывает более 4 400 аппаратов.
"Мы стремимся создавать самые актуальные возможности для наших клиентов, в том числе для диверсификации инвестиций по географическому признаку, и фонд для инвестиций в экономику Катара, уверен, будет востребованным предложением. Также мы стараемся использовать нашу экспертизу на рынках долгового и акционерного капитала и недвижимости в России для привлечения международного финансирования в развитие экономики нашей страны. Уверен, наше сотрудничество с QNB принесет пользу и российской экономике, и активно растущему новому классу российских инвесторов, и рынку розничных инвестиций нашей страны в целом", - отметил Потапов, слова которого приводятся в сообщении.
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