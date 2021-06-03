https://ria.ru/20210603/soglashenie-1735412183.html

РЭЦ и МБЭС совместно будут поддерживать "зеленые" проекты

РЭЦ и МБЭС совместно будут поддерживать "зеленые" проекты - РИА Новости, 03.06.2021

РЭЦ и МБЭС совместно будут поддерживать "зеленые" проекты

Российский экспортный центр и Международный банк экономического сотрудничества подписали на полях ПМЭФ соглашение, направленное на поддержку "зеленых" проектов, РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:28

2021-06-03T13:28

2021-06-03T13:28

россия

российский экспортный центр

петербургский международный экономический форум (фонд)

российское агентство по страхованию экспортных кредитов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр и Международный банк экономического сотрудничества подписали на полях ПМЭФ соглашение, направленное на поддержку "зеленых" проектов, сообщили РИА Новости в РЭЦ."Теперь финансовые инструменты группы Российского экспортного центра и Международного банка экономического сотрудничества можно будет использовать для поддержки "зеленых" инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение подписал старший вице-президент АО "РЭЦ", генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков и председатель правления МБЭС Денис Иванов на полях ПМЭФ–2021", - рассказали в центре.Там отметили, что документ предусматривает наращивание взаимодействия в рамках поддержки экспортного финансирования, в том числе инвестиционных проектов, реализуемых как на территории России, так и в странах-участниках МБЭС.При этом акцент в совместной работе будет сделан на развитии экспортных и инфраструктурных проектов, способствующих достижению целей устойчивого развития. К таким относятся проекты возобновляемой энергетики, развития здравоохранения, "умных" городов, инноваций и транспортной инфраструктуры."МБЭС и институты группы РЭЦ плодотворно взаимодействуют по целому ряду направлений, у нас уже немало совместно реализованных проектов. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве станет важным шагом в дальнейшем укреплении наших связей. Россия является страной-членом МБЭС, и нам видятся большие перспективы в сфере поддержки экспорта товаров и услуг, прежде всего способствующих достижению целей устойчивого развития, из Российской Федерацией в другие страны-члены МБЭС, а также третьи страны. Взаимодействие с РЭЦ может дать хороший синергетический эффект для наших клиентов, и мы рады видеть такие организации группы РЭЦ, как ЭКСАР и Росэксимбанк, в числе наших надежных партнеров", - заявил, в свою очередь, председатель правления МБЭС Иванов.Стороны также договорились обмениваться информацией, касающейся банковской практики экспортного и торгового финансирования в странах-членах МБЭС.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/nalogi-1735414695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр, петербургский международный экономический форум (фонд), российское агентство по страхованию экспортных кредитов