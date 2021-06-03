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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/smi-1735403803.html
Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ
Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ - РИА Новости, 03.06.2021
Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ
Москва не уходит от диалога с европейскими партнерами по вопросам работы СМИ, при этом в Брюсселе до сих пор не отвечают на вопросы, которые задает российская... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:33
2021-06-03T12:33
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
евросоюз
сша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с европейскими партнерами по вопросам работы СМИ, при этом в Брюсселе до сих пор не отвечают на вопросы, которые задает российская сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, Захарова обратилась к пресс-секретарю постоянного представительства ЕС в России Андрису Кужниексу с вопросом, почему Брюссель, критикуя российский закон о СМИ-иноагентах, ничего не говорит о таких же законах в других странах, в частности в США.По ее словам российская сторона "этих разговоров не боится"."Я хотела бы, используя эту возможность, обратиться к коллеге из ЕС и напомнить, что за четыре-пять прошедших лет мы направили как минимум две ноты - предоставить информацию относительно того, как на пространстве евросоюза в разных странах происходит аккредитация журналистов, в частности российских", - добавила Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
https://ria.ru/20210603/zakharova-1735359520.html
https://ria.ru/20210430/zakharova-1730710475.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, евросоюз, сша, в мире

Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ

12:33 03.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с европейскими партнерами по вопросам работы СМИ, при этом в Брюсселе до сих пор не отвечают на вопросы, которые задает российская сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, Захарова обратилась к пресс-секретарю постоянного представительства ЕС в России Андрису Кужниексу с вопросом, почему Брюссель, критикуя российский закон о СМИ-иноагентах, ничего не говорит о таких же законах в других странах, в частности в США.

"Почему девиз "Это другое" становится доминантой сегодняшнего дня? Мы очень хотим эту тему обсудить с еврочиновниками, мы ждем представителя ОБСЕ по свободе слова госпожу (Терезу) Рибейру в Москве, ей передано приглашение, в любом формате эту тему обсудим. Но невозможно избегать разговора на сложные темы", - сказала Захарова.

По ее словам российская сторона "этих разговоров не боится".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Я хотела бы, используя эту возможность, обратиться к коллеге из ЕС и напомнить, что за четыре-пять прошедших лет мы направили как минимум две ноты - предоставить информацию относительно того, как на пространстве евросоюза в разных странах происходит аккредитация журналистов, в частности российских", - добавила Захарова.

Она пояснила, что интерес продиктован тем, что российским СМИ часто отказывают в аккредитации или вообще не пускают на территорию ЕС. "Запрашивали дважды. Ответа мы не получили. Мы это просим не для себя, это нужно только для того, чтобы распространить эту информацию среди российских журналистов, чтобы они не попадали в сложные ситуации", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваЕвросоюзСШАВ мире
 
 
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