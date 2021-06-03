https://ria.ru/20210603/smi-1735403803.html

Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ

Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ - РИА Новости, 03.06.2021

Захарова заявила о готовности обсудить с ЕС сложные темы по работе СМИ

Москва не уходит от диалога с европейскими партнерами по вопросам работы СМИ, при этом в Брюсселе до сих пор не отвечают на вопросы, которые задает российская... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:33

2021-06-03T12:33

2021-06-03T12:33

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

евросоюз

сша

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с европейскими партнерами по вопросам работы СМИ, при этом в Брюсселе до сих пор не отвечают на вопросы, которые задает российская сторона, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Выступая на деловом завтраке "ИноСМИ-иноагенты в России", организованном в рамках ПМЭФ-2021 при участии РИА Новости, Захарова обратилась к пресс-секретарю постоянного представительства ЕС в России Андрису Кужниексу с вопросом, почему Брюссель, критикуя российский закон о СМИ-иноагентах, ничего не говорит о таких же законах в других странах, в частности в США.По ее словам российская сторона "этих разговоров не боится"."Я хотела бы, используя эту возможность, обратиться к коллеге из ЕС и напомнить, что за четыре-пять прошедших лет мы направили как минимум две ноты - предоставить информацию относительно того, как на пространстве евросоюза в разных странах происходит аккредитация журналистов, в частности российских", - добавила Захарова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.

https://ria.ru/20210603/zakharova-1735359520.html

https://ria.ru/20210430/zakharova-1730710475.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, евросоюз, сша, в мире