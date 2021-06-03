Захарова назвала скандал со шпионажем США и Дании беспрецедентным
18:03 03.06.2021 (обновлено: 19:55 03.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Западные страны должны обсудить скандал со слежкой США и Дании за европейскими политиками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Давайте возьмем этот недавно разразившийся скандал с осуществлением Данией в интересах США прослушки собственных же соседей по Европейскому континенту и непосредственно по региону. Все пришли в ужас, хотя не первый раз уже мы узнаем, что страны НАТО следят и слушают друг друга, но эта история действительно беспрецедентная, потому что, несмотря на то, что та же самая Дания вместе с той же самой Швецией участвует в общей программе предотвращения кибератак, одновременно с этим Копенгаген следил за Стокгольмом в интересах другого государства", — сказала она.
При этом Захарова указала, что, "в отличие от жареных русофобских историй", скандал, связанный со своим "не очень приличным поведением", западные страны не спешат выносить на первые полосы.
Эта ситуация говорит об утрате Европой суверенитета в международной политике, подчеркнула дипломат.
"Без так называемого Большого брата, без вот этого оруэлловского сценария они теперь уже и не живут. <...> Мало того что они следят друг за другом, так у них еще есть некий надсмотрщик, который повелевает, что им делать и как выстраивать отношения даже друг с другом", — заключила Захарова.
В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за некоторыми европейскими политиками, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, ныне занимающим пост президента ФРГ, и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком.