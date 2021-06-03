https://ria.ru/20210603/skandal-1735487400.html

Захарова назвала скандал со шпионажем США и Дании беспрецедентным

Захарова назвала скандал со шпионажем США и Дании беспрецедентным - РИА Новости, 03.06.2021

Захарова назвала скандал со шпионажем США и Дании беспрецедентным

Западные страны должны обсудить скандал со слежкой США и Дании за европейскими политиками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:03

2021-06-03T18:03

2021-06-03T19:55

россия

пеер штайнбрюк

нато

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НОВОСИБИРСК, 3 июн — РИА Новости. Западные страны должны обсудить скандал со слежкой США и Дании за европейскими политиками, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Давайте возьмем этот недавно разразившийся скандал с осуществлением Данией в интересах США прослушки собственных же соседей по Европейскому континенту и непосредственно по региону. Все пришли в ужас, хотя не первый раз уже мы узнаем, что страны НАТО следят и слушают друг друга, но эта история действительно беспрецедентная, потому что, несмотря на то, что та же самая Дания вместе с той же самой Швецией участвует в общей программе предотвращения кибератак, одновременно с этим Копенгаген следил за Стокгольмом в интересах другого государства", — сказала она.При этом Захарова указала, что, "в отличие от жареных русофобских историй", скандал, связанный со своим "не очень приличным поведением", западные страны не спешат выносить на первые полосы.Эта ситуация говорит об утрате Европой суверенитета в международной политике, подчеркнула дипломат.В воскресенье германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Агентство национальной безопасности США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за некоторыми европейскими политиками, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером, ныне занимающим пост президента ФРГ, и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Пеером Штайнбрюком.

https://ria.ru/20210602/slezhka-1735340034.html

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html

россия

дания

европа

сша

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россия, пеер штайнбрюк, нато, ангела меркель, мария захарова, дания, европа, сша, в мире